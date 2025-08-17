Balsero cubano narra su odisea en el mar y deportación desde EE.UU.: “Pensé que no volvería a ver a mis hijos”

Un cubano conocido como El Potro sobrevivió a once días en el mar, perdido entre olas gigantes, hambre y deshidratación, convencido de que nunca volvería a ver a sus hijos. Su travesía, contada en el canal de YouTube Mario Aliesky TV, revela la crudeza de los sueños rotos de miles de cubanos que se lanzan al mar buscando un futuro mejor.
El primero de enero de 2023 salió en silencio desde Pinar del Río junto a diez hombres y una mujer en una balsa improvisada de nueve metros. Nadie en su familia sabía nada. Llevaban galletas, maní y algunos galones de agua como único equipaje.
Durante los primeros cuatro días, el viento los empujaba rumbo a México, pero al quinto todo cambió, el aire se volteó, la tormenta azotó la embarcación y los dejó a la deriva.
“Pensé que ese era mi final. Veía las fotos de mis hijos en el teléfono y lloraba a escondidas”, recordó. Con raciones mínimas de agua, un vasito para dos personas al día, y una galleta por cabeza, resistieron bajo el sol y el salitre, quemados y sin fuerzas. “El capitán nos dijo: o nos recoge un barco o nos morimos todos”.
El milagro llegó al día once. Un buque finlandés los divisó y, tras horas de espera, los izó a bordo. “Cuando sonó la trompeta del barco lloramos todos como nunca. Nos salvaron la vida”, contó el cubano, que recibió comida, atención médica y el alivio de estar vivo.
Pero el sueño de llegar a Estados Unidos terminó en un limbo migratorio. Tras ser entregado a las autoridades en Nueva Orleans, pasó siete meses detenido en centros de inmigración. “El primer mes pasé un hambre inmensa, solo sopa de sobre. Si no fuera por un amigo que me mandó dinero, no sé qué hubiera hecho”.
Intentó defender su caso de asilo en tres audiencias, pero sin familia en EE.UU. ni respaldo suficiente, fue deportado el 22 de agosto de 2023. “Aunque no firmes, igual te montan en el avión”, explicó. Regresó a Cuba en un vuelo con otros 73 deportados.
El reencuentro con su madre y sus hijos fue entre lágrimas. “Imagínate siete meses sin verlos, pensé que no los volvería a abrazar”. Aun así, asegura que nunca más arriesgaría su vida en el mar. “Si me voy de Cuba será legal, porque mis hijos y mi madre no merecen volver a sufrir lo que pasé”.
Su historia refleja la desesperación y las esperanzas truncadas de tantos cubanos que ven en la emigración la única salida. “El sueño mío sigue siendo darles un futuro mejor a mis hijos”, confesó, con la mirada puesta en un horizonte que aún sueña alcanzar, pero esta vez sin balsa, ni tormentas, ni despedidas a escondidas.
Preguntas frecuentes sobre la migración de cubanos y deportaciones
¿Por qué El Potro decidió arriesgar su vida en el mar para llegar a Estados Unidos?
El Potro, como muchos otros cubanos, se lanzó al mar impulsado por la desesperación de encontrar un futuro mejor para sus hijos. La situación económica y social en Cuba es crítica, lo que lleva a muchos a tomar decisiones extremas en busca de oportunidades en otros países.
¿Cuál fue el desenlace de la travesía de El Potro?
El Potro y sus compañeros fueron rescatados por un buque finlandés tras once días a la deriva. Sin embargo, su sueño de llegar a Estados Unidos se vio truncado al ser detenido por las autoridades migratorias y finalmente deportado a Cuba.
¿Qué impacto tienen las políticas migratorias actuales sobre los cubanos?
Las políticas migratorias actuales, especialmente bajo la administración de Donald Trump, han endurecido el proceso para los migrantes cubanos. Muchos enfrentan deportaciones y restricciones severas, como la eliminación del parole humanitario y la suspensión de la reunificación familiar.
¿Cómo afecta la deportación a las familias cubanas en EE.UU.?
La deportación rompe familias, dejando a muchos cubanos en una situación de vulnerabilidad y angustia. El caso de El Potro es un ejemplo de cómo estas políticas generan separación familiar y una profunda incertidumbre sobre el futuro de quienes intentan buscar una vida mejor fuera de Cuba.
¿Qué alternativas tienen los cubanos para emigrar legalmente a EE.UU.?
A pesar de las restricciones, los cubanos pueden optar por vías legales como el asilo político, el ajuste cubano o la reunificación familiar, aunque estos procesos son largos y con frecuencia inciertos debido a cambios en las políticas migratorias.
