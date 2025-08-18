Fallece Iván Román Suárez, referente científico del deporte cubano

Vídeos relacionados:

El deporte cubano perdió este domingo a Iván Román Suárez, Doctor en Ciencias de Segundo Grado y referente indiscutible en la investigación aplicada al entrenamiento de fuerza, cuyo legado marcó generaciones de atletas y entrenadores dentro y fuera de la isla.

Nacido en 1949, Román fue considerado el padre de los ejercicios de fuerza en la mayor de las Antillas y dejó como legado una extensa obra científica y bibliográfica, de acuerdo con el sitio JIT.

El presidente del Inder, Osvaldo Vento Montiller, destacó en la red social X que “su obra constituye bastión del aporte científico al deporte cubano, al que se entregó con pasión y compromiso a toda prueba”.

También transmitió condolencias a familiares y colegas, subrayando la humildad y el humanismo que caracterizaron al Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

Trayectoria y aportes

En 1984 se convirtió en el primer doctor en el área del deporte en Cuba y, más tarde, en 2006, alcanzó el grado de Doctor en Ciencias de Segundo Grado del Deporte, reflejo de su constancia y superación.

Profesor, árbitro, investigador y escritor, su carrera estuvo marcada por la formación de generaciones y la asesoría a equipos de múltiples disciplinas, incluido el béisbol olímpico en Sídney 2000.

Su experiencia internacional fue amplia: se desempeñó como jefe de entrenadores de la selección nacional de levantamiento de pesas de Chile, asesor de la preparación física del equipo de Arabia Saudita en el Mundial de Fútbol 2006 y presidió el Comité Técnico de la Confederación Panamericana de Levantamiento de Pesas.

Legado en la ciencia deportiva

El citado medio agregó que Iván Román también presidió el Tribunal Nacional de Doctores en Ciencias de la Cultura Física, además de integrar el Consejo Técnico Asesor del Inder. Al momento de su fallecimiento ejercía como asesor de la Dirección de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de ese organismo.

Con cuatro participaciones en Juegos Centroamericanos y del Caribe, cinco Panamericanos, tres Mundiales y tres Olímpicos, Román consolidó un prestigio que trasciende las fronteras de Cuba. Su vida, marcada por la docencia y la investigación, dejó una huella importante en la cultura deportiva de la isla.

