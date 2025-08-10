Indignación en el deporte: Equipo de Pinar del Río víctima de robo en motel del INDER

Vídeos relacionados:

Un grave hecho delictivo empañó el Campeonato Nacional de Fútbol Sala cuando los integrantes del equipo de Pinar del Río fueron víctimas de un robo con fuerza en el motel deportivo Mulgoba, perteneciente al INDER en la capital cubana.

Según informó Lorenzo Martínez Gener, quien fuera director técnico en la Selección Provincial de Futsal, los jugadores perdieron sus teléfonos móviles durante la madrugada, presuntamente sustraídos por un individuo que, según las primeras versiones, trabajaría en el propio centro.

Lorenzo Martínez relató que los deportistas dormían en la instalación cuando el ladrón ingresó a la habitación y se llevó los dispositivos.

Los deportistas, que se encontraban en La Habana para disputar el Campeonato Nacional de Futsal, pasaron gran parte del día en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para declarar sobre el incidente.

Pese al mal momento, el equipo saltó a la cancha y consiguió la victoria en su encuentro, aunque sin poder compartir la alegría con sus familiares por la pérdida de sus medios de comunicación.

El hecho fue calificado de “inaudito y poco profesional” por el experto, quien reclamó la ausencia de representantes de la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) y de las autoridades provinciales durante el proceso.

"Si esto sucede en un evento deportivo calendario por el organismo rector del deporte en un país y de su federación deportiva, qué podemos esperar para el pueblo", expresó.

Señaló que este tipo de incidentes pone en entredicho la seguridad en eventos oficiales y afecta a la élite del deporte nacional.

Hasta el momento, la AFC no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Los afectados esperan la recuperación de los teléfonos, resaltando que, en el contexto cubano actual, perder un celular implica un perjuicio considerable.

"Lo más importante, que aparezcan los teléfonos, el dolor de perder un móvil en Cuba es casi comparable con perder algún ser querido, para los tiempos que corren", concluyó.

El caso reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad en las instalaciones deportivas y la necesidad de respuestas rápidas y efectivas ante hechos delictivos.

