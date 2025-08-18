Investigación revela que AMLO envió a Cuba 15 millones de libros de texto con propaganda comunista

Vídeos relacionados:

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ampliamente retomada en la prensa mexicana, reveló que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) financió la impresión y envío a Cuba de 15 millones de libros de texto cargados de propaganda política en contra de Estados Unidos, en particular de Donald Trump, y con referencias constantes al comunismo y al socialismo.

Los materiales, destinados a estudiantes cubanos, fueron producidos por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la imprenta gubernamental IEPSA, con un costo total de 387 millones 454 mil pesos mexicanos. El monto no incluyó los gastos de transporte marítimo, que corrieron por cuenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los textos, entre ellos el de “Educación Moral y Ciudadanía”, responsabilizan al “bloqueo” de Estados Unidos por la crisis humanitaria en la isla. En la página 226 de ese libro se acusa al presidente Donald Trump de haber encabezado la etapa más dura contra Cuba, en su primer mandato (2017-2021):

“Con la administración de Donald Trump la política de bloqueo se arreció como nunca antes se había visto (…) pretende acabar definitivamente con la resistencia del pueblo; pero la respuesta es única: ¡victoria!”, dice textualmente uno de los pasajes.

Otros materiales incluso señalan a Washington de ejecutar una “guerra biológica” contra los cubanos, según documentó MCCI con apoyo del Observatorio de Libertad Académica (OLA).

Los documentos revisados por MCCI muestran que en 2023 y 2024 la Conaliteg firmó dos contratos con IEPSA por más de 387 millones de pesos. En total se imprimieron 15 millones 161 mil libros de más de 250 títulos usados en el sistema educativo cubano.

El primer cargamento salió de Veracruz el 14 de septiembre de 2023 con 76 mil 440 ejemplares, declarados en aduanas a un valor simbólico de apenas 10 centavos de dólar cada uno. Entre septiembre y octubre de ese año se hicieron seis envíos más, que superaron los cinco millones de libros, y en 2024 se completó el resto.

Fidel, el Che y Chávez como referentes obligados

Los libros incluyen constantes referencias al Partido Comunista, así como a las figuras de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, presentados como modelos para las nuevas generaciones. También exaltan al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, al que llaman “uno de los grandes hombres de la historia”, y al exmandatario boliviano Evo Morales.

En contraste, los problemas de la economía cubana, la escasez de alimentos y medicinas, y las fallas de sectores estratégicos como el energético y el transporte, son atribuidos exclusivamente al embargo estadounidense. En uno de los pasajes se llega a calcular el costo acumulado del “bloqueo” en más de 138 mil millones de dólares.

La entrega masiva de libros se suma a otros apoyos de la administración de López Obrador a Cuba, como el envío de gasolina a través de Pemex, la contratación de médicos cubanos y la compra de medicamentos.

Para el OLA, este episodio demuestra que el gobierno mexicano es copartícipe del adoctrinamiento ideológico de los niños cubanos, financiando con recursos públicos materiales educativos que exaltan el comunismo y responsabilizan a Estados Unidos de los males de la isla.