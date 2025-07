Arrestan a dueño de clínica médica en Miami por fraude millonario

Una operación encubierta culminó el martes con la detención de Alex Borrero, de 62 años, dueño de la Clínica Médica H. Miami, en un caso que reveló una compleja trama de fraude de seguros en la ciudad.

El arresto tuvo lugar tras un allanamiento coordinado por la policía de Miami y agentes del FBI, en el establecimiento ubicado en la intersección de West Flagler Street y Southwest 40th Avenue, en el sector de Flagami.

De acuerdo con el informe policial -citado por la prensa local- el arresto forma parte de una investigación más amplia sobre una red delictiva dedicada a la simulación de accidentes automovilísticos con el fin de facturar a las aseguradoras por tratamientos médicos inexistentes.

El objetivo del operativo, según un agente encubierto, fue "frenar el fraude de seguros que está ocurriendo en la ciudad de Miami", un delito que genera pérdidas millonarias para el sistema de salud y el mercado asegurador.

Las autoridades detallaron que Borrero supuestamente operaba un esquema en el que se falsificaban reportes de choques vehiculares, y luego se ingresaban reclamos médicos por lesiones falsas en su clínica.

Estos tratamientos no solo no se llevaban a cabo, sino que en muchos casos los pacientes involucrados no presentaban lesiones reales.

“La víctima, que es la compañía de seguros, notó que había un pequeño grupo de personas involucradas en múltiples accidentes, y que siempre recibían algún tipo de asistencia médica después”, explicó el jefe de la policía de Miami, Manny Morales.

El operativo: Agentes encubiertos y colaboración federal

Durante el allanamiento, se observó a varios agentes interrogando a una mujer dentro de una patrulla, aunque no se ha confirmado si enfrentará cargos.

El despliegue operativo incluyó la presencia de agentes federales, quienes colaboraron con la policía local en la ejecución de la orden de arresto y la recolección de evidencia en la clínica.

Al ser abordado por los medios, Borrero -cuya nacionalidad de origen no ha trascendido- se limitó a declarar en español que "era solo una investigación", sin ofrecer mayores detalles o negar las acusaciones.

Más detenidos: Un caso en expansión

Este arresto no es el único vinculado al caso.

En junio pasado, dos personas identificadas como Rodylaidi Martínez (30 años), y Greter Aguirre Guerra (24), también fueron detenidas en conexión con el mismo esquema fraudulento.

Se presume que ambos formaban parte del entramado que facilitaba la creación de expedientes médicos falsos y la articulación de reclamos ante compañías aseguradoras.

La policía no ha descartado nuevas detenciones, ya que la investigación sigue en curso.

“Estamos siguiendo la pista del dinero y analizando todas las transacciones relacionadas con estos reclamos”, añadió una fuente policial que solicitó anonimato por tratarse de una operación en desarrollo.

Un problema endémico en Miami

El fraude de seguros, particularmente el relacionado con accidentes automovilísticos simulados, ha sido durante años una preocupación constante en el sur de Florida.

Casos como el de la Clínica Médica H. Miami reflejan las lagunas del sistema que pueden ser aprovechadas por redes organizadas para lucrar ilegalmente.

Con esta operación, las autoridades buscan enviar un mensaje claro: el combate al fraude es prioritario.

“Estos crímenes afectan a todos: incrementan las primas de seguros y dañan la integridad del sistema médico”, concluyó Manny Morales.

Las investigaciones continúan, y se espera que Borrero enfrente múltiples cargos, entre ellos fraude organizado, falsificación de documentos y estafa a aseguradoras, delitos que podrían acarrearle penas de prisión considerables si es hallado culpable.