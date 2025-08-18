Vídeos relacionados:
La farándula cubana no da respiro. Esta vez, los protagonistas del revuelo en redes sociales son el reguetonero Osniel Kimii, la influencer Samantha Hernández, y su ex, el cantante Wampi, quienes han protagonizado un cruce de publicaciones que parece sacado de una novela urbana con tintes de indirecta, despecho y algo de humor gráfico.
Todo comenzó cuando Osniel Kimii compartió en sus historias de Instagram una imagen dentro de un auto junto a una mujer que no muestra el rostro, pero que, por la ropa y el pelo, todo apunta a que es Samantha Hernández. Detalle no menor: la historia iba ambientada con la canción Roma, interpretada por nada más y nada menos que Wampi, ex de Samantha.
Pero la cosa no se quedó ahí. Horas más tarde, Wampi rompió el silencio con una portada ilustrada que encendió aún más las especulaciones. En ella aparecen caricaturizados varios personajes de la farándula cubana, incluyendo al presentador Alex Otaola, Martí To Durako, mensajito para el Choco, Jessica (alter ego de Kenny Robert), y una pareja que muchos identificaron rápidamente como Osniel Kimii y Samantha.
Ella lleva una camiseta de La Familia Cubana, medio donde trabaja, y él sostiene un micrófono. Ambos sonrientes. Y el texto que acompaña la imagen no podía ser más sarcástico: “Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia…”
Y por si quedaban dudas, Osniel Kimii subió después esa misma foto que había mostrado en su historia, pero ahora en su perfil, con más luz, más definición y el mismo misterio. La mujer no da la cara, pero poco después Samantha apareció en su propia historia con la misma ropa, dejando que los seguidores conectaran los puntos sin necesidad de confirmaciones oficiales.
Entre canciones, caricaturas e historias sincronizadas, las redes sociales hicieron lo que mejor saben: especular, comentar y viralizar. ¿Hay una nueva pareja en la escena urbana? ¿Es la portada de Wampi un pase de factura artística? ¿O todo es una gran estrategia de promoción compartida?
Lo cierto es que mientras Osniel Kimii y Samantha calientan rumores en Instagram, Wampi calienta motores para su nuevo proyecto, y de paso, lanza algún que otro dardo ilustrado.
Preguntas frecuentes sobre la relación entre L’Kimii y Samantha Hernández
¿L’Kimii y Samantha Hernández están en una relación?
Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente un romance, hay muchas especulaciones sobre una posible relación entre el reguetonero L’Kimii y la influencer Samantha Hernández. La cercanía entre ambos se ha evidenciado en redes sociales y en colaboraciones profesionales, lo que ha avivado los rumores.
¿Cuál ha sido la reacción de Wampi ante los rumores de L’Kimii y Samantha?
Wampi, ex pareja de Samantha, ha reaccionado de manera artística a los rumores sobre L’Kimii y Samantha. Publicó una caricatura en Instagram que parece aludir a la nueva pareja, lo que ha intensificado las especulaciones y generado controversia en las redes.
¿Qué tipo de colaboración tienen L’Kimii y Samantha Hernández?
L’Kimii y Samantha Hernández mantienen una relación profesional que ha dado mucho de qué hablar. Samantha ha participado en entrevistas, videoclips y otros proyectos relacionados con L’Kimii, lo que ha fortalecido su vínculo y generado especulaciones sobre la naturaleza de su relación.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.