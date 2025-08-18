Vídeos relacionados:

La farándula cubana no da respiro. Esta vez, los protagonistas del revuelo en redes sociales son el reguetonero Osniel Kimii, la influencer Samantha Hernández, y su ex, el cantante Wampi, quienes han protagonizado un cruce de publicaciones que parece sacado de una novela urbana con tintes de indirecta, despecho y algo de humor gráfico.

Todo comenzó cuando Osniel Kimii compartió en sus historias de Instagram una imagen dentro de un auto junto a una mujer que no muestra el rostro, pero que, por la ropa y el pelo, todo apunta a que es Samantha Hernández. Detalle no menor: la historia iba ambientada con la canción Roma, interpretada por nada más y nada menos que Wampi, ex de Samantha.

Captura de Instagram

Pero la cosa no se quedó ahí. Horas más tarde, Wampi rompió el silencio con una portada ilustrada que encendió aún más las especulaciones. En ella aparecen caricaturizados varios personajes de la farándula cubana, incluyendo al presentador Alex Otaola, Martí To Durako, mensajito para el Choco, Jessica (alter ego de Kenny Robert), y una pareja que muchos identificaron rápidamente como Osniel Kimii y Samantha.

Ella lleva una camiseta de La Familia Cubana, medio donde trabaja, y él sostiene un micrófono. Ambos sonrientes. Y el texto que acompaña la imagen no podía ser más sarcástico: “Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia…”

Y por si quedaban dudas, Osniel Kimii subió después esa misma foto que había mostrado en su historia, pero ahora en su perfil, con más luz, más definición y el mismo misterio. La mujer no da la cara, pero poco después Samantha apareció en su propia historia con la misma ropa, dejando que los seguidores conectaran los puntos sin necesidad de confirmaciones oficiales.

Captura de Instagram

Entre canciones, caricaturas e historias sincronizadas, las redes sociales hicieron lo que mejor saben: especular, comentar y viralizar. ¿Hay una nueva pareja en la escena urbana? ¿Es la portada de Wampi un pase de factura artística? ¿O todo es una gran estrategia de promoción compartida?

Lo cierto es que mientras Osniel Kimii y Samantha calientan rumores en Instagram, Wampi calienta motores para su nuevo proyecto, y de paso, lanza algún que otro dardo ilustrado.

Preguntas frecuentes sobre la relación entre L’Kimii y Samantha Hernández