Aumentan los suicidios adolescentes en Holguín por el éxodo y las drogas, alerta plataforma feminista

La plataforma feminista Alas Tensas publicó un artículo de la socióloga Irela Casañas en el que alerta sobre el aumento de los suicidios adolescentes en la provincia de Holguín, donde el éxodo familiar y el consumo de drogas se han convertido en dos factores decisivos en la salud mental de los jóvenes.

El reportaje recoge el caso de “Claudia”, una adolescente de 14 años que intentó suicidarse en dos ocasiones tras la partida de sus padres hacia Estados Unidos.

La separación, la sensación de abandono y la falta de acompañamiento marcaron su vida en un entorno familiar donde fueron sus abuelos y tías quienes asumieron el cuidado.

Aunque sobrevivió, su historia refleja la vulnerabilidad de muchos adolescentes en la provincia.

La investigación también documenta el testimonio de “Alejandro”, de 16 años, quien desarrolló una fuerte adicción a la marihuana, adquirida con facilidad en su entorno escolar y social.

Endeudado con prestamistas y bajo amenaza, intentó quitarse la vida en febrero de 2024.

Su caso confirma lo que especialistas advierten: el acceso a drogas y la falta de control familiar son un detonante creciente de la conducta suicida juvenil.

De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), citados por Alas Tensas, el suicidio es ya la quinta causa de muerte en Holguín y entre 2019 y 2023 se registraron 977 casos en la provincia.

Investigaciones científicas citadas en el artículo apuntan que la tasa de intentos suicidas en adolescentes holguineros se mantiene por encima de la media nacional y muestra una tendencia ascendente.

El fenómeno se enmarca en un contexto de crisis social más amplia: la migración masiva ha desestructurado miles de familias en la Isla, dejando a niños y adolescentes bajo el cuidado de abuelos o tíos.

A esto se suman la ansiedad, la incertidumbre y el acceso temprano a drogas, que se ha incrementado en provincias del oriente cubano debido a los recalos de narcotráfico en las costas, según fuentes oficiales.

La autora destaca, además, que el problema está invisibilizado por el subregistro estadístico, pues muchas familias prefieren ocultar los intentos suicidas por miedo, vergüenza o desconocimiento, lo que impide dimensionar la magnitud real del fenómeno.

Con testimonios y datos, el artículo de Casañas publicado en Alas Tensas pone el foco en una crisis silenciosa: la salud mental de los adolescentes cubanos, marcada por la soledad, las adicciones y la desintegración familiar, factores que siguen empujando a muchos jóvenes al límite.

Aunque alarmante, el tema no es nuevo ni exclusivo de Holguín. En 2023, Sancti Spíritus reportaba alrededor de 200 adolescentes por año con conducta suicida, según autoridades sanitarias de esa provincia cubana.

Por esta causa ingresaban cada año en el servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez pacientes de entre 13 y 14 años de edad, según declaraciones del doctor Conrado Ronaliet Álvarez Borges, especialista de primer grado en Psiquiatría Infantil al medio local oficialista Escambray.

Antes, en 2019, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó un informe donde se señala el suicidio como una de las principales causas de muerte entre jóvenes en América Latina. El estudio reveló, además, que Cuba era uno de los países más afectados.

"Es preocupante el suicidio, en ambos sexos, con mayores aumentos en Argentina, Cuba, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana", señaló el reporte.

En 2021, el suicidio fue la décima causa de muerte en Cuba, y la tercera entre los menores de 18 años, según informó el Ministerio de Salud Pública.

Según los datos oficiales en ese momento, existía mayor predominio del suicidio en hombres, mientras que los intentos fueron más frecuentes en las mujeres.

El grupo etario con mayor tasa de mortalidad por suicidio en 2021 en Cuba fue el de 20 a 59, y las provincias que mayores índices registraron fueron Las Tunas, Holguín, Villa Clara y Sancti Spíritus.

