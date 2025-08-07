Padre cubano denuncia abusos que sufrió su hijo fallecido en el Servicio Militar

El activista Alfredo González, padre de Annier González, un joven fallecido mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio (SMO), ha denunciado públicamente los abusos que sufrió su hijo durante la “previa” en la Escuela Provincial del Ministerio del Interior (MININT) en Matanzas.
En un emotivo mensaje publicado en Facebook, González compartió detalles sobre el maltrato sistemático al que fue sometido Annier. En su testimonio explica cómo, en apenas 10 días, el joven fue víctima de castigos físicos, humillaciones verbales y un ambiente hostil por parte de oficiales y compañeros.
“Por bostezar en la formación lo obligaron a correr durante más de 30 minutos; por reírse cuando un muchacho se cayó de la cama lo mandaron a hacer planchas en un lugar lleno de agua; y cuando buscó una guayaba en el albergue, también fue castigado con ejercicios físicos”, narró su padre.
El joven también fue forzado a arrastrarse por el fango, se le negó atención médica por heridas, y fue sometido a una humillación constante con frases como “no quiero putas en la enfermería”, usadas por los oficiales al dirigirse a los reclutas.
Una de las revelaciones más preocupantes del padre fue que su hijo, abrumado por el acoso, expresó intenciones de tomar represalias durante una práctica de tiro, lo que generó miedo entre sus compañeros. Poco después, Annier se quitó la vida.
“Tenía que morir mi hijo para que no siguiera sucediendo”
El activista denunció que, pese a los supuestos cambios en las Fuerzas Armadas, estas prácticas abusivas siguen ocurriendo. “Dicen que ya eso no pasa, pero tuvo que morir mi hijo para que no siguiera sucediendo”, lamentó.
En julio Alfredo González fue arrestado en Matanzas tras acusar en redes sociales a un oficial que, asegura, fue uno de los responsables directos del maltrato que sufrió su hijo. Aunque inicialmente se le imputó el delito de desacato y se le exigió una fianza de 5,000 pesos, finalmente fue liberado bajo medida cautelar.
“Me soltaron con una cautelar. Primero me acusaron de desacato, parecía que me iban a pasar para el Combinado donde perdí a mi hijo. Gracias a todos los que me apoyaron”, declaró en Facebook.
Un activismo que incomoda
Desde la muerte de su hijo en 2021, González se ha convertido en una de las voces más visibles contra el Servicio Militar Obligatorio en Cuba. A través de publicaciones, cartas y videos, ha denunciado los abusos y negligencias dentro del sistema militar cubano, un tema históricamente silenciado en la isla.
Su grupo en Facebook, “No más VÍCTIMAS en el servicio militar en Cuba”, ha servido como espacio de denuncia para otras familias que han vivido experiencias similares, poniendo en evidencia un patrón de maltrato institucional hacia los jóvenes reclutas.
Crece el rechazo al Servicio Militar en Cuba
Este caso se suma a una ola de denuncias sobre abusos, accidentes y muertes en el SMO. Recientemente CiberCuba reportó un caso que ocurrió en Guantánamo. En un video se observa a un recluta con un barril azul en la cabeza, obligado a soportar un peso excesivo bajo las órdenes de otros militares.
Otro video, publicado desde San José, mostró a un adolescente siendo pateado y forzado a hacer ejercicios de cuclillas con peso, en una clara escena de violencia institucional.
Estos episodios, sumados a la tragedia de Annier González, han avivado el debate sobre la legalidad, ética y necesidad del Servicio Militar Obligatorio en Cuba, especialmente en un contexto donde muchos jóvenes son reclutados sin preparación, supervisión adecuada ni protección ante el abuso.
