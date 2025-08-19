De la foto al susto: Tiburón muerde a pescador en Florida y lo manda al hospital

Pescadores en Boca Grande intentan liberar a un tiburón limón de casi dos metros la misma noche en que uno de ellos terminó herido tras ser mordido en la pierna.

Lo que debía ser una noche de pesca entre amigos terminó en un susto de vida o muerte para Shawn Meuse, un pescador que fue mordido por un tiburón mientras posaba para una foto en Boca Grande, Florida.

El incidente ocurrió el sábado en la noche cuando Meuse y sus compañeros atraparon un tiburón limón de casi dos metros. Tras retirarle el anzuelo y prepararse para liberarlo, el animal se giró bruscamente y lo mordió en la pierna.

“Acabábamos de quitarle el anzuelo de la boca. Íbamos a liberarlo, pero el tiburón se giró y me mordió”, contó el pescador a Wink News.

La mordida fue tan fuerte que los presentes tuvieron que improvisar un torniquete mientras pedían ayuda al 911. Bomberos de Boca Grande acudieron al lugar y lo trasladaron en helicóptero al Gulf Coast Medical Center, en Fort Myers.

El meteorólogo Matt Devitt compartió el video del ataque en redes sociales, advirtiendo que las imágenes pueden herir sensibilidades. “Tiburón muerde a un hombre de Florida en la pierna después de que lo enrolló pescando en Boca Grande durante el fin de semana. La lesión fue lo suficientemente grave como para que lo llevaran al hospital”, escribió.

A pesar del peligro, Meuse se mostró sorprendentemente optimista desde el hospital.

Lo más leído hoy:

“Volvería hoy si pudiera salir del hospital. Es una lástima, pero es algo que pasa cuando uno se va, a veces pasa. Por suerte, solo me quitó un poquito, no mucho. Así que, ¿sabes?, soy uno de las afortunados. Y, ¿sabes?, soy víctima de una mordedura de tiburón. Muchas buenas historias ahora”, dijo entre risas.

Incluso, le dejó un mensaje al animal que lo atacó: “Hasta la próxima”.

Una zona con antecedentes

El jefe de bomberos C.W. Blosser recordó que la presencia de tiburones en Boca Grande aumenta en temporada de sábalos y pidió precaución a los pescadores y bañistas. “Nunca he visto a nadie, precisamente pescando un tiburón, ser mordido. Hay que tener cuidado cuando se juega con la Madre Naturaleza”, advirtió.

El caso de Meuse no es aislado. Hace apenas dos meses una niña de nueve años fue atacada por un tiburón mientras nadaba en la misma zona. El ataque de este fin de semana es el tercero registrado desde que Blosser asumió como jefe hace 16 años, recuerda el Fort Myers News-Press.

Blosser subrayó que en caso de una mordida lo más importante es alejarse del animal, aplicar presión sobre la herida y llamar de inmediato al 911.

Preguntas frecuentes sobre ataques de tiburones en Florida