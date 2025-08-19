De la foto al susto: Tiburón muerde a pescador en Florida y lo manda al hospital

Lo que debía ser una noche de pesca entre amigos terminó en un susto de vida o muerte para Shawn Meuse, un pescador que fue mordido por un tiburón mientras posaba para una foto en Boca Grande, Florida.
El incidente ocurrió el sábado en la noche cuando Meuse y sus compañeros atraparon un tiburón limón de casi dos metros. Tras retirarle el anzuelo y prepararse para liberarlo, el animal se giró bruscamente y lo mordió en la pierna.
“Acabábamos de quitarle el anzuelo de la boca. Íbamos a liberarlo, pero el tiburón se giró y me mordió”, contó el pescador a Wink News.
La mordida fue tan fuerte que los presentes tuvieron que improvisar un torniquete mientras pedían ayuda al 911. Bomberos de Boca Grande acudieron al lugar y lo trasladaron en helicóptero al Gulf Coast Medical Center, en Fort Myers.
El meteorólogo Matt Devitt compartió el video del ataque en redes sociales, advirtiendo que las imágenes pueden herir sensibilidades. “Tiburón muerde a un hombre de Florida en la pierna después de que lo enrolló pescando en Boca Grande durante el fin de semana. La lesión fue lo suficientemente grave como para que lo llevaran al hospital”, escribió.
A pesar del peligro, Meuse se mostró sorprendentemente optimista desde el hospital.
“Volvería hoy si pudiera salir del hospital. Es una lástima, pero es algo que pasa cuando uno se va, a veces pasa. Por suerte, solo me quitó un poquito, no mucho. Así que, ¿sabes?, soy uno de las afortunados. Y, ¿sabes?, soy víctima de una mordedura de tiburón. Muchas buenas historias ahora”, dijo entre risas.
Incluso, le dejó un mensaje al animal que lo atacó: “Hasta la próxima”.
Una zona con antecedentes
El jefe de bomberos C.W. Blosser recordó que la presencia de tiburones en Boca Grande aumenta en temporada de sábalos y pidió precaución a los pescadores y bañistas. “Nunca he visto a nadie, precisamente pescando un tiburón, ser mordido. Hay que tener cuidado cuando se juega con la Madre Naturaleza”, advirtió.
El caso de Meuse no es aislado. Hace apenas dos meses una niña de nueve años fue atacada por un tiburón mientras nadaba en la misma zona. El ataque de este fin de semana es el tercero registrado desde que Blosser asumió como jefe hace 16 años, recuerda el Fort Myers News-Press.
Blosser subrayó que en caso de una mordida lo más importante es alejarse del animal, aplicar presión sobre la herida y llamar de inmediato al 911.
Preguntas frecuentes sobre ataques de tiburones en Florida
¿Qué sucedió con el pescador mordido por un tiburón en Boca Grande?
Shawn Meuse fue mordido en la pierna por un tiburón limón mientras posaba para una foto durante una noche de pesca en Boca Grande, Florida. El ataque ocurrió después de que él y sus compañeros retiraran el anzuelo del tiburón atrapado. Meuse fue trasladado en helicóptero al hospital, donde se mostró optimista y agradecido por haber sobrevivido al ataque.
¿Por qué Boca Grande tiene antecedentes de ataques de tiburones?
La presencia de tiburones en Boca Grande aumenta durante la temporada de sábalos, ya que estos peces atraen a los tiburones. El jefe de bomberos C.W. Blosser ha advertido a pescadores y bañistas sobre el riesgo potencial, dado que ha habido varios incidentes en el área, aunque no son muy frecuentes.
¿Cuáles son las recomendaciones para evitar ataques de tiburones en Florida?
Para minimizar el riesgo de ataques de tiburones, se recomienda evitar el agua turbia, no surfear solos y mantenerse alerta. Expertos sugieren no salpicar ni entrar en pánico, ya que los tiburones pueden confundirse y atacar por accidente. Además, es útil saber que empujar firmemente al tiburón en la nariz puede disuadirlo.
¿Cómo afecta el número de ataques de tiburones al turismo en Florida?
Los frecuentes ataques de tiburones, especialmente en áreas como New Smyrna Beach, conocida como la “capital mundial de las mordidas de tiburón”, pueden generar preocupación entre turistas. Sin embargo, las autoridades locales y expertos trabajan en educar al público sobre precauciones y medidas de seguridad para mantener a los visitantes informados y seguros.
