Cándido Fabré, devastado por la muerte de otro de sus músicos

El músico cubano Cándido Fabré compartió este lunes un video en su página de Facebook donde, visiblemente afectado, anunció la repentina muerte de Rubén Leliebre, flautista de su orquesta, a quien llamaban cariñosamente "Lele".
“Estoy triste, adolorido, destrozado. Esta noticia no quise darla nunca”, dijo Fabré con la voz entrecortada desde su estudio, donde se encontraba trabajando cuando recibió la noticia del fallecimiento.
“Hace un rato falleció nuestro flautista Rubén Leliebre. Leliebre para nosotros y para el mundo. Una noticia devastadora que ahora mismo sorprende al mundo, especialmente a los músicos. El Lele de la banda ha fallecido”, lamentó.
Fabré, profundamente conmovido, recordó también a Ramón, el tumbador de su grupo, fallecido recientemente. “Perdimos a Rubén, el primer flautista. Perdimos a Ramón, el tumbador. ¡Dios, protégenos, guíanos, cuídanos y sálvanos!”, expresó en su emotivo mensaje.
El cantante confirmó que se trasladaría a Santiago de Cuba para rendirle tributo espiritual a su compañero de escenario: “Vamos para Santiago, no a decirle adiós, sino a estar ahí con él espiritualmente”.
Fabré finalizó agradeciendo el cariño del público y recordando que Lele seguirá vivo “en el corazón de nosotros”. “Dios lo tenga en la gloria”, concluyó.
Además de su trabajo con la orquesta de Cándido Fabré, Rubén Leliebre fue miembro de reconocidas agrupaciones como Los Van Van, y formó parte de importantes proyectos musicales en Cuba. Así lo destacó el Centro Nacional de Música Popular en una emotiva publicación donde lo definieron como “un guajiro lleno de notas musicales. Flautista, orquestador, un creador fuera de serie”.
“Vuela alto, amigo, vas a formar parte de las estrellas que iluminan la música nuestra de cada día”, concluyó la entidad cultural.
Preguntas frecuentes sobre la muerte de Rubén Leliebre y su impacto en Cándido Fabré
¿Quién era Rubén Leliebre y cuál fue su contribución a la música cubana?
Rubén Leliebre fue un destacado flautista cubano que formó parte de la orquesta de Cándido Fabré y de reconocidas agrupaciones como Los Van Van. Su talento lo llevó a ser considerado un creador "fuera de serie", y su legado perdura en la música cubana. Su muerte ha sido un duro golpe para la comunidad musical de la isla.
¿Cómo ha reaccionado Cándido Fabré ante la muerte de Rubén Leliebre?
Cándido Fabré se mostró profundamente afectado por la muerte de Leliebre, expresando su dolor en un emotivo video compartido en redes sociales. Fabré describió la noticia como devastadora y anunció que viajaría a Santiago de Cuba para rendirle tributo espiritual a su compañero de orquesta, resaltando el vacío que deja su partida.
¿Cuál es la importancia de Rubén Leliebre en la trayectoria de Cándido Fabré?
Rubén Leliebre fue el primer flautista de la orquesta de Cándido Fabré, y su muerte representa una pérdida significativa tanto personal como profesional para Fabré. Leliebre no solo contribuyó con su talento a la música de la orquesta, sino que también formaba parte de una estrecha relación profesional y emocional con Fabré.
