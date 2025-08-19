Cándido Fabré, devastado por la muerte de otro de sus músicos

El músico cubano Cándido Fabré compartió este lunes un video en su página de Facebook donde, visiblemente afectado, anunció la repentina muerte de Rubén Leliebre, flautista de su orquesta, a quien llamaban cariñosamente "Lele".

“Estoy triste, adolorido, destrozado. Esta noticia no quise darla nunca”, dijo Fabré con la voz entrecortada desde su estudio, donde se encontraba trabajando cuando recibió la noticia del fallecimiento.

“Hace un rato falleció nuestro flautista Rubén Leliebre. Leliebre para nosotros y para el mundo. Una noticia devastadora que ahora mismo sorprende al mundo, especialmente a los músicos. El Lele de la banda ha fallecido”, lamentó.

Fabré, profundamente conmovido, recordó también a Ramón, el tumbador de su grupo, fallecido recientemente. “Perdimos a Rubén, el primer flautista. Perdimos a Ramón, el tumbador. ¡Dios, protégenos, guíanos, cuídanos y sálvanos!”, expresó en su emotivo mensaje.

El cantante confirmó que se trasladaría a Santiago de Cuba para rendirle tributo espiritual a su compañero de escenario: “Vamos para Santiago, no a decirle adiós, sino a estar ahí con él espiritualmente”.

Fabré finalizó agradeciendo el cariño del público y recordando que Lele seguirá vivo “en el corazón de nosotros”. “Dios lo tenga en la gloria”, concluyó.

Además de su trabajo con la orquesta de Cándido Fabré, Rubén Leliebre fue miembro de reconocidas agrupaciones como Los Van Van, y formó parte de importantes proyectos musicales en Cuba. Así lo destacó el Centro Nacional de Música Popular en una emotiva publicación donde lo definieron como “un guajiro lleno de notas musicales. Flautista, orquestador, un creador fuera de serie”.

“Vuela alto, amigo, vas a formar parte de las estrellas que iluminan la música nuestra de cada día”, concluyó la entidad cultural.

