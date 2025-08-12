Israel Rojas: "Ni cuando hemos estado pegados se me ocurriría decir que somos mejores que otro artista"

Vídeos relacionados:
Con Israel Rojas, líder del dúo Buena Fe, se cumple el refrán que dice que quien se acostumbra a llorar olvida cómo reír: si hace unos meses el artista armó perreta al admitir que ha perdido seguidores en Cuba, ahora vuelve a la carga al insertarse en la polémica generada en torno a la figura de El Bebeshito.
Ahora Rojas se queja de que, en la música actual, lo “correcto” es que el propio artista se proclame como el mejor del mundo y que sus representantes busquen una “polémica escandalosa” para estar en boca de todos, sin importar si eso deja de lado la calidad artística.
“Ni cuando hemos estado ‘pegados’ se me ocurriría decir o permitir que alguien diga que somos mejores que ningún otro artista contemporáneo o del pasado”, escribió en Facebook.
El músico dijo que siempre ha creído que la valoración de la obra debe venir de “voces especializadas ajenas” y que la crítica, incluso la negativa, es un acicate para avanzar y perfeccionar el trabajo, aunque si fuera así le lloverían premios, como le sobran cada vez más voces que repudian su lírica.
“Prefiero seguir aprendiendo de la función del arte, de las técnicas creativas, de la sociedad a la que me debo, de la psicología y la sociología contemporánea”, afirmó.
Su mensaje no menciona de forma directa a El Bebeshito, pero llega en plena tormenta mediática.
La controversia comenzó cuando el productor Roberto Ferrante calificó al reguetonero como un “gran artista cubano” y lo puso en un nivel que para algunos rozaba la comparación con leyendas de la música.
Entre las respuestas más recientes estuvo la de Cándido Fabré, otro artista del oficialismo cubano, que reconoció el éxito del reguetonero, pero rechazó cualquier intento de compararlo o colocarlo por encima de figuras como Benny Moré, Celia Cruz o Ismael Rivera.
Fabré pidió “respeto para los grandes” y subrayó que estos artistas “no son de modas, son eternos como los Beatles”.
La frase provocó un aluvión de comentarios, entre defensores y críticos, que rápidamente recordaron a figuras históricas como Moré, Cruz, Rivera y otros referentes de la música latina.
En los últimos días, varios artículos y análisis han abordado la trayectoria de Ferrante, la carrera ascendente de El Bebeshito y la controversia sobre cómo se miden los logros en la música actual frente a la huella imborrable de los grandes.
Preguntas frecuentes sobre la polémica de Israel Rojas y El Bebeshito
¿Qué opinó Israel Rojas sobre la autoproclamación de artistas como los mejores?
Israel Rojas, líder del dúo Buena Fe, criticó la tendencia de algunos artistas a autoproclamarse como los mejores del mundo. Sostiene que la valoración de la obra debe venir de voces especializadas ajenas y no de los propios artistas. Afirmó que, aunque Buena Fe ha estado "pegado", nunca se le ocurriría decir que son mejores que otros artistas contemporáneos o del pasado.
¿Por qué se generó polémica en torno a El Bebeshito?
La polémica se desató cuando el productor Roberto Ferrante calificó a El Bebeshito como "el más grande artista cubano de todos los tiempos", incluso por encima de leyendas como Benny Moré y Celia Cruz. Esta afirmación provocó una oleada de críticas y debates sobre la comparación con figuras históricas de la música cubana.
¿Cuál fue la reacción de otros artistas a las declaraciones sobre El Bebeshito?
Cándido Fabré, un artista del oficialismo cubano, reconoció el éxito de El Bebeshito pero rechazó categóricamente las comparaciones con leyendas como Benny Moré, Celia Cruz e Ismael Rivera. Fabré subrayó que estos artistas son "eternos" y no deben ser comparados con modas pasajeras.
¿Cómo ha respondido El Bebeshito a la controversia?
El Bebeshito ha optado por el silencio público ante la polémica generada por las declaraciones de Ferrante. Su única respuesta fue dar "me gusta" a la publicación de Ferrante en Instagram, lo que se interpretó como un gesto de respaldo.
¿Cómo se mide la grandeza de un artista en el contexto cubano actual?
La grandeza de un artista en el contexto cubano actual se debate intensamente. Se considera que debe medirse por el impacto cultural, la trayectoria y el legado, más allá de los éxitos comerciales temporales. La comparación de El Bebeshito con leyendas como Celia Cruz y Benny Moré ha reabierto este debate, destacando la importancia de la influencia y el reconocimiento a nivel internacional.
