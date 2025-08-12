Israel Rojas: "Ni cuando hemos estado pegados se me ocurriría decir que somos mejores que otro artista"

Vídeos relacionados:

Con Israel Rojas, líder del dúo Buena Fe, se cumple el refrán que dice que quien se acostumbra a llorar olvida cómo reír: si hace unos meses el artista armó perreta al admitir que ha perdido seguidores en Cuba, ahora vuelve a la carga al insertarse en la polémica generada en torno a la figura de El Bebeshito.

Ahora Rojas se queja de que, en la música actual, lo “correcto” es que el propio artista se proclame como el mejor del mundo y que sus representantes busquen una “polémica escandalosa” para estar en boca de todos, sin importar si eso deja de lado la calidad artística.

“Ni cuando hemos estado ‘pegados’ se me ocurriría decir o permitir que alguien diga que somos mejores que ningún otro artista contemporáneo o del pasado”, escribió en Facebook.

Captura Facebook / Israel Rojas Fiel

El músico dijo que siempre ha creído que la valoración de la obra debe venir de “voces especializadas ajenas” y que la crítica, incluso la negativa, es un acicate para avanzar y perfeccionar el trabajo, aunque si fuera así le lloverían premios, como le sobran cada vez más voces que repudian su lírica.

“Prefiero seguir aprendiendo de la función del arte, de las técnicas creativas, de la sociedad a la que me debo, de la psicología y la sociología contemporánea”, afirmó.

Su mensaje no menciona de forma directa a El Bebeshito, pero llega en plena tormenta mediática.

La controversia comenzó cuando el productor Roberto Ferrante calificó al reguetonero como un “gran artista cubano” y lo puso en un nivel que para algunos rozaba la comparación con leyendas de la música.

Entre las respuestas más recientes estuvo la de Cándido Fabré, otro artista del oficialismo cubano, que reconoció el éxito del reguetonero, pero rechazó cualquier intento de compararlo o colocarlo por encima de figuras como Benny Moré, Celia Cruz o Ismael Rivera.

Fabré pidió “respeto para los grandes” y subrayó que estos artistas “no son de modas, son eternos como los Beatles”.

La frase provocó un aluvión de comentarios, entre defensores y críticos, que rápidamente recordaron a figuras históricas como Moré, Cruz, Rivera y otros referentes de la música latina.

En los últimos días, varios artículos y análisis han abordado la trayectoria de Ferrante, la carrera ascendente de El Bebeshito y la controversia sobre cómo se miden los logros en la música actual frente a la huella imborrable de los grandes.

