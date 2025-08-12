Cándido Fabré sobre El Bebeshito: “No lo comparen con Benny Moré, Celia Cruz o Ismael Rivera”

Vídeos relacionados:

El músico cubano Cándido Fabré reaccionó este lunes a la polémica que ha encendido las redes desde que el productor Roberto Ferrante calificó a El Bebeshito como un “gran artista cubano”.

Sus palabras, publicadas en Facebook, fueron un mensaje directo para quienes han intentado comparar al reguetonero con leyendas de la música popular.

“Acabo de leer en las redes la falta de respeto más repudiable en mi vida”, comenzó Fabré, dejando claro que no cuestiona el éxito del intérprete urbano, pero sí rechaza las comparaciones que lo colocan al nivel o por encima de gigantes como Benny Moré, Celia Cruz o Ismael Rivera.

El veterano compositor y cantante recordó que él mismo apostó por El Bebeshito cuando otros pronosticaban su fracaso.

“Me alegra. Aposté por él cuando otra ola pronosticó su fracaso en el estadio de Miami. Le hice un tema: El Bebeshito la pega toa, y llenó, la partió y sigue sonando”, escribió.

No obstante, matizó que ese respaldo no significa avalar equiparaciones con artistas que, a su juicio, trascienden el tiempo y las modas: “Pero no para compararlo y menos ponerlo por encima de Benny Moré, Celia Cruz, Ismael Rivera… son de los imborrables que trascienden fronteras, culturas, lenguajes”.

Fabré expresó su deseo de que el joven reguetonero se consolide en la industria: “Ojalá nuestro BB se consagre y la historia le regale un renglón en el libro de los inmortales, que son faro, luz y guía de la música popular latinoamericana”.

Sin embargo, insistió: “Exijo respeto para los grandes del mundo. No los confundan. No son de modas, son eternos, como los Beatles”.

Sus declaraciones llegan en medio de un debate que ha generado múltiples reacciones en redes sociales y medios.

El detonante fue la afirmación de Ferrante, quien en entrevistas recientes defendió a El Bebeshito como un “gran artista cubano” y celebró su impacto en el género urbano.

La frase provocó un aluvión de comentarios, entre defensores y críticos, que rápidamente recordaron a figuras históricas como Moré, Cruz, Rivera y otros referentes de la música latina.

En los últimos días, varios artículos y análisis han abordado la trayectoria de Ferrante, la carrera ascendente de El Bebeshito y la controversia sobre cómo se miden los logros en la música actual frente a la huella imborrable de los grandes.

Fabré, con más de cuatro décadas de carrera y reconocimiento como uno de los improvisadores más prolíficos de Cuba, –reconocido también por su apego al oficialismo– ha dejado claro que, para él, la historia y la eternidad artística no se otorgan por modas pasajeras, sino por una obra que trascienda generaciones.

