Una imagen lo dijo todo… o al menos eso creen sus fans. El rapero Tekashi 6ix9ine y su actual pareja, la joven cubana Aliday Alter, han vuelto a ser el centro de atención tras la publicación de una foto que ha desatado fuertes rumores de embarazo.
La instantánea, compartida por la cuenta de Un Martí To Durako, muestra a Tekashi abrazando a Aliday desde atrás, con sus manos sobre su vientre. Lo que más llamó la atención: la "barriguita" de ella, claramente visible bajo un croptop ajustado. El gesto, más que romántico, fue interpretado por muchos como una pista sobre la llegada de un nuevo bebé.
Las redes sociales estallaron. “¡Bebé a bordo!”, “Dios mío, lo tenía callado”, “¿Ya viene el hermanito de Cocodrilin?”, “Felicidades, se ven felices”, “Niña o niño, será bellísimo”, “¡Ese abdomen no miente!”, fueron solo algunos de los cientos de comentarios que inundaron la publicación en cuestión de minutos.
Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la noticia, para muchos no hace falta. El lenguaje corporal, el gesto protector de Tekashi y la expresión de Aliday parecen hablar por sí solos. Otros, en cambio, han preferido mantener la cautela: “Capaz comió mucho”, bromeó un seguidor, mientras otro preguntaba: “¿Y si solo fue la pose?”
Desde que comenzaron su relación en abril, Tekashi y Aliday han sido vistos juntos en varias ocasiones, pero esta imagen ha sido, sin duda, la más comentada hasta ahora. El detalle del vientre abultado ha dado pie a toda clase de teorías y felicitaciones prematuras.
¿Hay bebé en camino? ¿Es solo una foto cariñosa? ¿Una pose sin más? Lo cierto es que la imagen ya se ha vuelto viral y, por ahora, la pareja prefiere guardar silencio. Mientras tanto, el público sigue sacando sus propias conclusiones… y esperando la confirmación oficial para poder felicitar a la parejita como es debido.
Cabe mencionar que tanto Tekashi como Aliday ya son padres. Ella tiene un hijo de una relación anterior, mientras que el rapero tiene dos hijas que reconoció públicamente. Su historial amoroso también ha dado mucho de qué hablar: antes de Aliday, tuvo una sonada relación con la cantante cubana Hallel Génesis, y antes de ella, con la dominicana Yailin La Más Viral, en ambos casos bajo el ojo constante de la opinión pública.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.