Home Depot anuncia aumento de precios en algunos productos importados por aranceles de Trump

Home Depot, la mayor cadena de artículos para el hogar en Estados Unidos, anunció este martes que subirá los precios de algunos de sus productos importados, atribuyendo la decisión al impacto de los aranceles impuestos por la administración del presidente Donald Trump.

La medida marca un giro en relación con lo que la propia compañía había asegurado apenas unos meses antes, cuando afirmó que no trasladaría el peso de los gravámenes a sus clientes.

Cambio de postura frente a los aranceles

En mayo de 2025, la empresa con sede en Atlanta había señalado que no tenía previsto aumentar precios pese a los aranceles, e incluso deslizó la posibilidad de dejar de ofrecer ciertos productos afectados.

Sin embargo, el director financiero de la compañía, Richard McPhail, reconoció ahora que la presión de los nuevos gravámenes es mayor de lo esperado.

“Para algunos productos importados, los aranceles son significativamente más altos hoy que en el mismo período del trimestre pasado”, dijo McPhail en declaraciones al Wall Street Journal, confirmadas luego por la compañía a CNN.

“Por lo tanto, como era de esperar, habrá una ligera fluctuación de precios en algunas categorías, pero no será generalizada”, advirtió.

El viraje posiciona a Home Depot en la misma línea que otras grandes empresas estadounidenses que ya habían advertido sobre el efecto de la política arancelaria de Trump en sus costos y estrategias de precios.

Inventario bajo presión y búsqueda de diversificación

Cerca de la mitad del inventario de Home Depot proviene de proveedores fuera de Estados Unidos, lo que la hace especialmente vulnerable a los impuestos de importación.

La compañía había indicado previamente que buscaba diversificar su base de suministro, de modo que ningún país extranjero represente más del 10% de su mercancía total.

Esa estrategia de diversificación refleja el temor de la cadena a depender de un solo origen de importaciones, en un contexto donde la guerra comercial amenaza con encarecer materiales clave como madera, acero y otros insumos necesitarios para la construcción y remodelación.

Resultados financieros y proyecciones

El anuncio sobre los precios coincidió con la presentación de los resultados trimestrales.

Aunque las ventas aumentaron un 5% respecto al año anterior, los ingresos netos cayeron un 0,2% debido al incremento de los costos operativos.

La empresa anticipa que sus ganancias por acción caerán un 2% en el año, en parte por la incertidumbre económica y las altas tasas de interés, que frenan proyectos de renovación de viviendas, según informó Univision.

El director ejecutivo, Ted Decker, señaló que un alivio en las condiciones financieras podría mejorar la situación.

“Sin duda, un alivio en las tasas hipotecarias, en particular, podría ser beneficioso”, advirtió.

Las hipotecas en EE.UU. se han mantenido cercanas al 7%, lo que, según Home Depot, desincentiva a muchos consumidores a emprender grandes proyectos de remodelación.

McPhail amplió esa visión en la conferencia de resultados.

“Nuestros clientes nos dicen que el entorno de precios les está dando largas a proyectos de remodelación más grandes… No los están cancelando. La demanda de mejoras para el hogar persiste. Por eso, nuestro trabajo es prepararnos para ello”, reseñó.

Indicador del mercado inmobiliario

El desempeño de Home Depot es seguido de cerca por analistas como un termómetro del mercado inmobiliario estadounidense. En este trimestre, las ventas comparables crecieron un 1%, por debajo del 1,5% que preveían los analistas, lo que confirma un enfriamiento en el ritmo del sector.

La compañía también reportó una caída del 0,9% en el total de transacciones con clientes, aunque el importe promedio de las compras aumentó un 1,2%, lo que sugiere que, aunque acuden menos compradores, quienes lo hacen gastan más por visita.

El aumento de precios coloca a Home Depot en el grupo de empresas que ya sienten los efectos de la política arancelaria de Trump.

Según The Independent, la cadena se une a compañías como AriZona Iced Tea, cuyo fundador Don Vultaggio advirtió que podría verse obligado a subir el precio de su emblemático Big Can de $0,99 tras los gravámenes de hasta el 50% sobre acero y aluminio.

“En algún momento, el consumidor tendrá que pagar el precio… Me da rabia incluso pensarlo. Sería una lástima después de más de 30 años”, afirmó.

El caso de Home Depot también tuvo un ángulo político inesperado: recientemente la empresa pidió al Partido Republicano de Florida que retirara de su tienda online una línea de productos con temática de deportación que parodiaba el logotipo de la compañía.

“No permitimos que ninguna organización utilice nuestra marca o logotipo para fines comerciales”, declaró Sarah McDonald, directora de asuntos públicos de la compañía.