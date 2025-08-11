El oro no pagará aranceles, afirma Trump

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el oro quedará fuera de su política arancelaria, una declaración que frenó en seco días de especulación y volatilidad en los mercados internacionales del metal precioso.

“¡El oro no tendrá aranceles!”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social, sin ofrecer más detalles.

El mensaje fue suficiente para calmar a los operadores de lingotes y a los grandes centros de refinación como Suiza, que temían un golpe sin precedentes a las cadenas globales de suministro.

La inquietud estalló el pasado viernes, cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) difundió en su web una resolución que reclasificaba las barras de un kilo y de 100 onzas bajo un código aduanero sujeto a aranceles.

Esta medida, inesperada, colocaba al oro en la misma lista de productos alcanzados por la guerra comercial de Trump, con tasas que en el caso de Suiza, mayor exportador mundial, podían llegar al 39%.

Según elEconomista.es, el cambio amenazaba con alterar el delicado equilibrio del comercio global de lingotes, que viaja de Londres a Nueva York pasando por Suiza, donde se funden las barras grandes de 400 onzas en formatos más pequeños para el mercado estadounidense.

El riesgo no era menor, puesto que EE.UU. importa de Suiza más de 60,000 millones de dólares en oro al año, y esos envíos podrían haber quedado sujetos a gravámenes adicionales por unos 24,000 millones de dólares.

Asimismo, el temor a los aranceles provocó un “terremoto” en los precios. Los futuros del oro en el Comex tocaron máximos históricos por encima de los 3,500 dólares la onza, superando con creces al oro al contado.

Analistas advirtieron que, de haberse mantenido la medida, EE.UU. habría perdido parte de su dominio sobre el mercado global de futuros, y que el flujo tradicional de lingotes podría haberse reconfigurado para siempre.

“Será un gran alivio para los mercados de lingotes, ya que el potencial de perturbación era incalculable”, dijo Ross Norman, analista independiente del mercado del oro, citado por EFE.

Sin embargo, aunque el anuncio de Trump disipa la amenaza inmediata, algunos expertos advierten que la confusión causada por la CBP refleja grietas en la coordinación de la política comercial estadounidense.

Para Joni Teves, estratega de UBS, el episodio deja una pregunta abierta sobre el papel de EE.UU. en el comercio mundial de metales preciosos.

Por ahora, los precios han retrocedido tras el mensaje presidencial. Los futuros del oro estadounidense caían un 2,4% hasta los 3,407 dólares la onza, y el oro al contado bajaba un 1,2% hasta 3,357 dólares.