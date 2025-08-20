La cantante cubana La Diosa (cuyo nombre real es Dianelys Alfonso Cartaya) reaccionó este martes 19 de agosto a las recientes acusaciones de Flor de Cuba, quien aseguró que la artista suministra drogas a músicos, incluido el reguetonero Chocolate MC. A través de un video publicado en Instagram, La Diosa negó rotundamente estas afirmaciones y aseguró tener pruebas de provocaciones previas por parte de la influencer.

“Llevo tiempo fuera de polémicas y todos lo saben, pero quiero hacer este video porque lo amerita. A veces callar no es la opción y menos ante grandes intereses de hacer daño”, expresó la cantante, quien también mostró supuestos mensajes de Flor Danay Hernández con contenido ofensivo y amenazas.

En el video, La Diosa dejó claro que desde hace tiempo había decidido mantenerse al margen de enfrentamientos públicos, pero que la gravedad de las declaraciones en su contra la obligaron a pronunciarse.

“Ahora resulta que está alegando que le doy droga a artistas y a Chocolate. Te voy a decir algo: Chocolate mismo lo puede testificar. Desde que lo conocí es drogadicto y hasta el sol de hoy aún lo sigue siendo. Yo no lo metí en este mundo, ya estaba en este mundo”, afirmó.

También añadió que ha sido una de las pocas personas que han estado cerca del reguetonero en momentos difíciles: “Desde la prisión me llama a mí porque sabe que si 100 pesos tengo, 100 le mando para que coma”.

La Diosa subrayó que su silencio hacia Flor de Cuba ha sido interpretado como debilidad: “No te equivoques más en tus alegaciones porque puedo ponerte a correr, pero no ahora porque no tienes donde caerte muerta. Eres una pobre diabla”.

En tono desafiante, la cantante también sugirió que Flor podría enfrentar consecuencias legales o migratorias por sus vínculos con Sandro Castro, nieto de Fidel Castro: “Siempre tendré tiempo para darte o simplemente te llegue una carta de deportación por estar vinculada con Sandro Castro abiertamente”.

Tras publicar el video, La Diosa recibió cientos de comentarios en apoyo. La mayoría de sus seguidores aplaudieron su reacción, destacaron su serenidad y respaldaron su versión de los hechos. Algunos incluso llamaron a reportar la cuenta de Flor de Cuba o pidieron su deportación.

En la descripción del post, la artista dejó un mensaje final: “Ojo con las difamaciones. Solo estaré mirando y guardando videos. Sigo mi vida en paz después de esto”.

