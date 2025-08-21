Pasajeros de un vuelo Florida-Texas viven momentos de pánico tras desprenderse parte del ala del avión

Un vuelo de Delta Air Lines procedente de Florida vivió momentos de pánico el pasado martes, cuando parte de un ala se desprendió parcialmente minutos antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom, en Texas.

El incidente involucró al vuelo DL 1893, operado con un avión Boeing 737, que había despegado del Aeropuerto Internacional de Orlando con destino a Austin.

A bordo viajaban 62 pasajeros y seis tripulantes, quienes atravesaron una situación de máxima tensión al percatarse de que un componente del ala presentaba daños en pleno vuelo.

El momento de la alarma

Según testimonios recogidos por medios internacionales, el trayecto ya había sido complicado por fuertes turbulencias, lo que generó inquietud entre los pasajeros.

La situación se tornó alarmante cuando una viajera advirtió que algo estaba mal en el ala izquierda.

"Una señora delante de mí abrió la persiana y dijo que algo estaba roto. Cuando miré por la ventana, vi que una pieza colgaba y sentí mucho miedo", relató Shanila Arif, pasajera del vuelo, en entrevista para CNN.

Lo más leído hoy:

Arif grabó con su teléfono celular el desperfecto: en las imágenes se observa cómo un flap, superficie móvil del ala que regula la sustentación en despegues y aterrizajes, se encontraba parcialmente desprendido y colgando de manera peligrosa.

"Temí que la pieza se soltara por completo y golpeara la cola del avión, provocando un accidente", añadió la mujer.

Aterrizaje seguro y disculpas de Delta

Pese al daño visible, la tripulación logró mantener el control de la aeronave y el vuelo aterrizó sin contratiempos en Austin, donde los equipos de tierra confirmaron la desalineación de una sección del flap en el ala izquierda.

Delta Air Lines retiró de inmediato la aeronave de servicio y anunció que realizará inspecciones y reparaciones exhaustivas. La aerolínea emitió un comunicado en el que se disculpó con los viajeros afectados:

"Nada es más importante que la seguridad de nuestra gente y nuestros clientes. Pedimos disculpas por esta experiencia y cooperaremos plenamente con la investigación de la FAA", dice el mensaje.

FAA abre investigación

La Administración Federal de Aviación (FAA) inició una investigación para determinar las causas del desprendimiento parcial y revisar el historial de mantenimiento de la aeronave.

La agencia estadounidense ya había intensificado en meses recientes las inspecciones a varios modelos Boeing, luego de reportes de fallos en componentes estructurales.

Antecedentes preocupantes

Este no es un hecho aislado. Delta ha enfrentado varios incidentes en 2025 con aeronaves de la familia Boeing:

En marzo pasado, un Boeing 737-800 con ruta de Salt Lake City a Los Ángeles sufrió una falla en un motor poco después del despegue, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia.

En enero, otro Boeing 757 perdió una rueda del tren de aterrizaje delantero durante el despegue en Atlanta, aunque la tripulación logró completar el vuelo sin heridos.

El fabricante Boeing también arrastra un historial de problemas recientes.

En mayo de 2024, un Boeing 737-900 de United Airlines presentó un fallo similar en un flap, lo que obligó a la FAA a ordenar nuevas inspecciones.

Y en julio de 2024, la autoridad aeronáutica estadounidense pidió revisar más de 2,600 Boeing 737 por defectos en válvulas de oxígeno.

Pasajeros entre el miedo y la desconfianza

Aunque el incidente en Austin terminó sin heridos, la experiencia dejó a los pasajeros en estado de shock.

Las imágenes difundidas por Shanila Arif en redes sociales se viralizaron rápidamente, alimentando la percepción de que los problemas técnicos en aviones Boeing son cada vez más frecuentes.

El episodio reaviva el debate sobre la seguridad aérea y la presión que enfrentan tanto Delta Air Lines como Boeing, en un momento en que la industria busca recuperar la confianza de los viajeros tras una serie de incidentes que, aunque sin víctimas mortales, han puesto en evidencia vulnerabilidades en las aeronaves.

Preguntas frecuentes sobre el incidente del vuelo de Delta Air Lines