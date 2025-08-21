La cantante cubana Musteerifa tuvo una reacción inesperada tras leer un comentario que le dejó el reguetonero Harryson en uno de sus videos. En la publicación, donde aparece junto a su padre, Harryson le aconsejaba dejar atrás los conflictos con su disquera y enfocarse en su música: “Suéltalo en banda, haz música y búscate cuatro pesos”.
Musteerifa no se lo tomó bien. Compartió una publicación en Instagram diciendo que el comentario le dolió, sobre todo porque en el video quien hablaba era su padre. “Me dolió tu comentario. Quiero tu respuesta pública como mismo comentaste”, escribió.
Pero Harryson no tardó en responder, asegurando que todo fue un malentendido. “Creo que tú me malinterpretaste… Eso que estás pasando lo hemos vivido todos. Tú tienes talento para ganar millones dólares. He escuchado tu tema con El Payaso aquí en RD”, comentó, en referencia a la canción “Las Ganas”.
El artista quiso dejar claro que nunca tuvo mala intención y que solo buscaba animarla a seguir adelante con su carrera. “Una canción no hace un artista. Esa situación te está robando tiempo y enfoque. Haz música y suelta eso en banda”, agregó con respeto.
La mayoría de los comentarios en redes apoyaron a Harryson, asegurando que fue uno de los pocos colegas que se tomó el tiempo de aconsejarla con buenas intenciones. “Te dio el mejor consejo”, “Más claro ni el agua”, “Todo el mundo entendió menos tú”, fueron algunas de las reacciones.
Musteerifa lleva meses enfrentando un conflicto con su disquera Amboss Media, con quien ha lanzado sus mayores éxitos hasta ahora. A pesar de estar atravesando este momento en su carrera, sus fans la siguen apoyando incondicionalmente. Su estilo limpio y su talento vocal le han ganado seguidores dentro y fuera de Cuba.
Este intercambio con Harryson ha dejado claro que el público está atento a cada paso de la artista, y muchos esperan verla enfocada de nuevo en su música, dejando atrás polémicas que podrían opacar el potencial que ya ha demostrado.
Tras toda la polémica, Harryson publicó finalmente un video disculpándose con Musteerifa y con su padre por el malentendido, aclarando que nunca fue su intención ofender. Sin embargo, se mantuvo firme en su consejo: dejar atrás lo que la está afectando y enfocarse en lo que mejor sabe hacer: música.
Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Musteerifa y Harryson
¿Por qué Musteerifa se molestó con el comentario de Harryson?
Musteerifa se molestó porque el comentario de Harryson fue hecho en un video donde hablaba su padre, lo que ella consideró inapropiado. Además, el consejo de Harryson sobre dejar atrás los conflictos con su disquera le resultó doloroso, ya que está pasando por una situación complicada con su sello discográfico, Amboss Media.
¿Cuál fue la respuesta de Harryson a Musteerifa?
Harryson respondió asegurando que su comentario fue malinterpretado y que solo buscaba animarla a seguir adelante con su carrera musical. Destacó que tiene talento para ganar millones y que su intención nunca fue ofenderla.
¿Cómo ha impactado esta polémica en la carrera de Musteerifa?
La polémica ha mantenido a Musteerifa en el centro de atención. Mientras algunos apoyan el consejo de Harryson, otros esperan que la artista se enfoque nuevamente en su música para continuar su ascenso en el panorama urbano cubano. Su talento y estilo único siguen atrayendo seguidores, a pesar de los desafíos con su disquera.
