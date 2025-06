Yaira Mustelier Laime, conocida como Musteerifa, se ha ganado un lugar en el panorama del reparto cubano gracias a su talento y una voz inconfundible. Habitual de los beats urbanos y los escenarios callejeros, la joven artista sorprendió esta vez con un giro inesperado: publicó en Instagram un video interpretando en inglés el clásico "When a Woman Loves", del estadounidense R. Kelly. Y lo hizo con fuerza, sentimiento y una entrega que dejó a muchos boquiabiertos.

El video no tardó en viralizarse. En cuestión de horas, los comentarios se multiplicaron. “Oyeee, esa canción le encanta a mi marido y a mí me mata cómo me la canta”, dijo una fan emocionada. Otra la bautizó con cariño como “nuestra Whitney Houston repartera”. Lo que sorprendió no fue solo el idioma, sino la manera en que Musteerifa defendió la balada: con una interpretación sentida que conmovió incluso a quienes la siguen por su flow más callejero.

“Mostrando que no solo canto en español, hay muy buena música además de nuestro reparto cubano”, escribió al compartir el clip. Y los aplausos no se hicieron esperar. “Sobra talento”, “Esta tipa canta con la garganta, el estómago y la faringe… y no pienso discutirlo con nadie”, “Tienes que hacer un tema en inglés ya, estás ready”. Los elogios no vinieron solo desde Cuba: muchos le sugirieron explorar géneros como el R&B y no dejar de soñar en grande. “En un futuro te veo con Grammys”, le escribió un seguidor.

Como suele ocurrir en redes, también hubo espacio para las bromas y los comentarios espontáneos. “Dale suave con los filtros”, “Te vi el empaste en la penúltima muela”, “Podrías cantarla sin la pista de fondo”. Incluso en las críticas más casuales, el respeto por su voz y entrega se mantuvo. El público sabe reconocer cuándo hay talento de verdad.

Musteerifa, que ha hecho del reparto su base, demostró que puede romper moldes sin renunciar a su esencia. Esta incursión en inglés no fue un simple experimento: fue una muestra clara de su versatilidad, su ambición artística y su capacidad para emocionar más allá de los géneros. Como bien dijo un fan, “la buena música jamás pasa de moda”.

Con solo unos minutos de video, Musteerifa recordó que el talento cubano no tiene por qué quedarse en un solo ritmo. Mientras muchos ya piden una canción completa en inglés, otros lo tienen clarísimo: “Tú no tienes que cantar con nadie para demostrar que eres la mejor. Lo eres, y punto”.

