Más de 100 maestros cubanos regresan a Bahamas bajo un nuevo sistema de contratación

Alrededor de 110 maestros cubanos regresarán la próxima semana a las aulas de Bahamas bajo un renovado sistema de contratación que el gobierno implementó tras las advertencias de Estados Unidos sobre los acuerdos previos de reclutamiento con La Habana.

La directora de Educación, Dominique McCartney-Russell, confirmó que los educadores, cuyos contratos aún siguen vigentes, retomarán sus puestos, mientras que otros no regresarán debido a la expiración de sus acuerdos, citó la prensa local.

Subrayó que la presencia de los cubanos es crucial para cubrir las carencias en varias áreas docentes.

“Nos hemos esforzado por garantizar el acceso a la educación para todos los niños, y contar nuevamente con estos maestros es un verdadero alivio, aunque todavía tenemos necesidades por cubrir”, afirmó McCartney-Russell.

La funcionaria reconoció que, pese a la incertidumbre inicial, espera la llegada de los docentes. “Algunos tenían dudas y estuvieron haciendo preguntas, pero confiamos en que regresarán”, señaló.

El nuevo esquema surgió después de que Washington advirtiera que el modelo anterior —gestionado a través de agencias estatales cubanas— constituía una forma de trabajo forzoso, ya que filtraciones revelaron que el gobierno cubano retenía la mayor parte de los salarios pagados por Bahamas, mientras los maestros recibían solo una fracción.

Estados Unidos incluso amenazó con sanciones de visas contra funcionarios bahameños y sus familias si mantenían esa práctica.

En junio, el ministro de Salud y Bienestar, Michael Darville, anunció que la contratación de profesionales cubanos se haría directamente con el gobierno bahameño, eliminando intermediarios.

Como parte de este cambio, se cancelaron los viajes de reclutamiento a Cuba y se abrió la búsqueda de maestros en Estados Unidos, Canadá y entre docentes jubilados de Bahamas.

No obstante, persiste un déficit de 30 a 35 maestros en el sistema educativo. Entre las vacantes figuran ocho profesores de Lengua, siete de estudios técnicos, siete de artes escénicas, seis de educación infantil, tres de educación física y seis de salud y vida familiar.

La presidenta del Sindicato de Maestros de Bahamas, Belinda Wilson, criticó que el Ministerio cancelara los viajes de reclutamiento a Cuba sin consultar previamente con la organización gremial.

Según datos oficiales, actualmente trabajan en Bahamas unos 130 maestros cubanos en distintas escuelas públicas.

