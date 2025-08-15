Inminente Huracán Erin no afectará Cuba ni Florida

Vídeos relacionados:

La tormenta tropical Erin está a punto de convertirse en huracán pero, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, no afectará ese territorio ni el de la vecina isla de Cuba.

El fenómeno atmosférico alcanzará gran intensidad entre el sábado y el domingo.

No obstante, los pronósticos actuales indican que el sistema se inclinará progresivamente hacia el norte, sin impacto previsto para Cuba ni la península de Florida.

El NHC advirtió que, antes de alejarse, Erin podría provocar lluvias intensas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en el sur y este de Puerto Rico, así como en las Islas Vírgenes de EE.UU. y Británicas, a partir de este fin de semana.

Las zonas más cercanas al centro de la tormenta podrían experimentar condiciones de tormenta tropical cuando pase al norte de las islas, precisa el reporte del NHC.

Información del NHC. NOAA

Formada el pasado lunes al oeste de Cabo Verde, Erin dejó a su paso por el archipiélago africano al menos siete muertos, varios desaparecidos y daños significativos.

Actualmente se encuentra a unos 1.270 kilómetros al este de las Islas de Sotavento, desplazándose hacia el oeste a 28 km/h, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h.

Aunque el cono de incertidumbre se ha desplazado hacia el norte, el NHC no descarta posibles impactos en las Bahamas, Bermudas la próxima semana.

Erin es la quinta tormenta nombrada de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, tras Andrea, Barry, Chantal y Dexter.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha reiterado que este año se espera una temporada “superior a lo normal”, con entre 13 y 18 tormentas tropicales y hasta cinco huracanes mayores entre agosto y noviembre.

