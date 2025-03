John Bolton cuestiona a Marco Rubio: "¿Olvidaste que Rusia apoya la dictadura en Cuba?"

En una reciente entrevista con CNN, el exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, expresó su profunda preocupación por la actual dirección de la política exterior estadounidense, especialmente en relación con la influencia de Rusia en América Latina y su impacto en la seguridad nacional.

Bolton dirigió críticas directas al secretario de Estado, Marco Rubio, al que reprochó seguir la comparsa de la Casa Blanca, orquestada desde el Kremlin bajo la dirección de Vladimir Putin, y le recordó la amenaza que representa la presencia rusa en la región, con énfasis en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Una de las razones por las que cada vez es más difícil conseguir que los rusos negocien, es que Donald Trump les está dando todo lo que quieren. Y recuerden, ¿de qué tipo de régimen estamos hablando en Moscú? ¿Eh, Marco? Este es el régimen que respalda a Ortega en Nicaragua. Es el régimen que respalda a Maduro en Venezuela. Es el régimen que respalda al régimen post Castro en Cuba, Marco. Esa es la Rusia de la que estamos hablando”, dijo Bolton.

Preguntado sobre el candente encuentro que sostuvieron Trump y el vicepresidente J.D. Vance con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el embajador Bolton lo calificó como “un desastre para la seguridad nacional estadounidense”.

“Trump se ha divorciado de los fundamentos de la política exterior estadounidense desde 1945. Muchos de sus partidarios aplaudirían eso, pero eso es un desastre para Estados Unidos. Los europeos no pueden hacer esto por sí mismos. Pueden hablar de ello todo lo que quieran pero necesitan a Estados Unidos liderados por alguien que entienda cuáles son sus propios intereses”, añadió.

Según el exasesor de Seguridad Nacional de la primera administración Trump, el presidente está “emocionalmente comprometido con estar del lado ruso, y creo que presagia un desastre para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y una mala señal para los aliados de Estados Unidos en todo el mundo”.

“Trump está consumido por la idea de que Zelenski y Ucrania conspiraron contra él en las elecciones de 2016. Podría leerle algunos extractos de mi libro sacando las palabras que no puedo repetir televisión que Trump dijo repetidamente sobre Zelenski. Y por otro lado, él piensa que Putin es su amigo. Esto no solo va en la dirección equivocada, esto va en la dirección catastróficamente equivocada, rápidamente, con implicaciones globales para nuestro sistema de alianzas”, aseguró el analista internacional.

Según la entrevistadora de CNN, tras el desafortunado encuentro, el actual asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el secretario Rubio fueron a decirle a Zelenski que abandonara la Casa Blanca, cerrando la puerta a la negociación por la que había viajado a Washington. “¿Qué habría hecho si estuviera en su antiguo puesto?”, le preguntó a Bolton la presentadora.

“Bueno, podría haber cumplido la orden, pero habría renunciado después de eso. Debo decir que ver a Marco en esa situación fue muy triste para mí. Él ha sido un firme defensor de una vigorosa política exterior estadounidense en el mundo, que nos mantiene más seguros en casa y, sin embargo, él habló de lo difícil que es conseguir que el pobre régimen ruso se siente a la mesa para negociar”, sentenció.

Animándole a ponerse “los pantalones de hombre mayor”, Bolton se dirigió a Rubio para aconsejarle cómo negociar con Putin. “Putin es uno de los individuos más despiadados que he conocido. Él sabe lo que significa el intercambio. No es que esté nervioso por sentarse a la mesa. No necesita hacerlo”, afirmó.

“Trump tiene el viento en su dirección, sólo necesita sentarse allí y conseguir más. Esto es exactamente lo opuesto a lo que está haciendo con su manera de negociar con Putin. Puedo decirles que los rusos son mejores que cualquier otro aceptando concesiones, guardándolas en sus bolsillos, y luego diciendo ¿qué tienen para mí ahora? Eso es lo que están haciendo en el Kremlin esta noche”, concluyó.

John Bolton: Un defensor de la línea dura en política exterior

Bolton es una figura destacada en la política estadounidense, conocido por su postura firme y, en ocasiones, controvertida en asuntos de seguridad nacional y política exterior.

Se desempeñó como asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump desde abril de 2018 hasta septiembre de 2019. Durante su mandato, Bolton abogó por políticas más agresivas hacia naciones consideradas adversarias de Estados Unidos, incluyendo a Rusia y sus aliados en América Latina.

Su salida de la administración Trump se produjo tras desacuerdos significativos sobre la estrategia a seguir en países como Venezuela y Corea del Norte.

Expectativas y preocupaciones de la comunidad cubanoamericana

La comunidad cubanoamericana ha seguido de cerca la política de la administración Trump hacia Cuba y otros regímenes autoritarios en la región.

Inicialmente, la designación de Rubio como secretario de Estado fue recibida con entusiasmo, anticipando una postura más dura contra las dictaduras de América Latina. Sin embargo, las recientes acciones y declaraciones han generado inquietud y expectación entre aquellos que esperaban una política más contundente.

Histórico acercamiento entre Estados Unidos y Rusia

Recientemente, se ha observado un acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. El secretario Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, sostuvieron un diálogo en Riad, en seguimiento a la charla entre los presidentes Trump y Putin.

Este diálogo ha sido interpretado como un intento de mejorar las relaciones bilaterales y abordar conflictos internacionales, incluyendo la situación en Ucrania.

En ese sentido, las declaraciones de Bolton resaltaron la necesidad de una reevaluación de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, especialmente en lo que respecta a la influencia rusa.