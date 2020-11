John Bolton dice que autoproclamación de Trump como ganador en las elecciones es una vergüenza

John Bolton, exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, calificó de “vergüenza” que el presidente Donald Trump, durante una comparecencia en la madrugada de este miércoles, se haya autoproclamado ganador de las elecciones cuando todavía no ha concluido el conteo de votos en varios estados.

En entrevista para el medio británico, Sky News, Bolton dijo que los comentarios de Trump son de los “más irresponsables que haya hecho nunca un presidente” en EE.UU.

“No sabemos cuál será el resultado, es muy posible que Trump gane, pero ha puesto en duda la integridad de todo el proceso electoral claramente para su propio beneficio personal. Es una vergüenza”, precisó.

Cuando quedaban por recontar casi un millón y medio de votos por correo, que pueden recibirse hasta el viernes, el presidente Trump no solo se declaró ganador de las elecciones, sino que además anunció que recurrirá al Tribunal Supremo para garantizar la integridad del proceso electoral. "Esto es un fraude al pueblo estadounidense. Una vergüenza para nuestro país", dijo el presidente desde la Casa Blanca.

Desde su salida del gobierno, en 2019, John Bolton se ha convertido en uno de los críticos más acérrimos de la actual Administración. En sus memorias, La habitación donde sucedió (The Room Where It Happened: A White House Memoir), relató lo que calificó de fallas irremediables del liderazgo de Trump.

Entre las afirmaciones de Bolton estaban que Trump condicionó la ayuda militar a Ucrania a que el país anunciara una investigación criminal sobre Joe Biden, el candidato demócrata.

En el libro, cuya salida al mercado el Gobierno de EE.UU. intentó bloquear con una demanda argumentando que contenía información clasificada, Bolton acusaba al presidente Trump de varios delitos graves, que incluían la búsqueda explícita de la ayuda del presidente chino Xi Jinping para ganar la reelección en Estados Unidos.

Los críticos de Bolton señalaron que se negó a testificar en la investigación de la Cámara de Representantes y que en cambio se guardó toda la información para un libro. Trump, por su parte, dijo que el libro era tedioso y que estaba lleno de mentiras y falsedades. De paso le recordó a Bolton que fue él quien ordenó que fuera despedido del cargo, y que no fue una renuncia.