Se lo trajo de Cuba hace 2 años y ahora se va a deshacer de ello: "Miren lo que voy a botar, no dan más"

Un cubano conmovió a cientos de usuarios en TikTok al compartir el momento en que decidió tirar a la basura sus viejas zapatillas Nike, las mismas que había traído de Cuba y que, según confesó, lo acompañaron durante un par de años, incluso con varios arreglos para prolongar su vida útil.

“Es que ya no dan más”, comentó el joven mientras mostraba las deportivas con la suela partida y visiblemente desgastadas. Con tono de nostalgia, aseguró que le costaba deshacerse de ellas porque le recordaban todo lo que había vivido desde que llegó a Estados Unidos.

El video fue acompañado por la frase: “Dime si ya te pasó lo mismo, ese sentimiento”, invitando a otros cubanos a compartir experiencias similares.

Las reacciones no tardaron en llegar. “Yo tengo ropa que traje de Cuba todavía y ya llevo 9 años aquí”, escribió un usuario.

Otro le aconsejó: “Déjalos de reliquia”. Un tercero compartió: “Así me pasó a mí y fueron los de trabajar 6 meses aquí, pero llegó el momento en que tuve que soltarlos”.

La publicación refleja cómo, para muchos emigrados cubanos, los objetos personales traídos de la isla se convierten en piezas cargadas de valor sentimental, que evocan recuerdos y simbolizan etapas de sacrificio y superación.

