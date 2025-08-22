Se lo trajo de Cuba hace 2 años y ahora se va a deshacer de ello: "Miren lo que voy a botar, no dan más"

Un cubano conmovió a cientos de usuarios en TikTok al compartir el momento en que decidió tirar a la basura sus viejas zapatillas Nike, las mismas que había traído de Cuba y que, según confesó, lo acompañaron durante un par de años, incluso con varios arreglos para prolongar su vida útil.
“Es que ya no dan más”, comentó el joven mientras mostraba las deportivas con la suela partida y visiblemente desgastadas. Con tono de nostalgia, aseguró que le costaba deshacerse de ellas porque le recordaban todo lo que había vivido desde que llegó a Estados Unidos.
El video fue acompañado por la frase: “Dime si ya te pasó lo mismo, ese sentimiento”, invitando a otros cubanos a compartir experiencias similares.
Las reacciones no tardaron en llegar. “Yo tengo ropa que traje de Cuba todavía y ya llevo 9 años aquí”, escribió un usuario.
Otro le aconsejó: “Déjalos de reliquia”. Un tercero compartió: “Así me pasó a mí y fueron los de trabajar 6 meses aquí, pero llegó el momento en que tuve que soltarlos”.
La publicación refleja cómo, para muchos emigrados cubanos, los objetos personales traídos de la isla se convierten en piezas cargadas de valor sentimental, que evocan recuerdos y simbolizan etapas de sacrificio y superación.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre la experiencia de los cubanos emigrados
¿Por qué los objetos personales tienen un valor sentimental para los cubanos emigrados?
Los objetos personales traídos de Cuba suelen tener un gran valor sentimental para los emigrados porque representan recuerdos de la vida en la isla y simbolizan etapas de sacrificio y superación. Estos objetos, como las zapatillas desgastadas del joven en TikTok, evocan todo lo que han vivido desde que dejaron su país de origen.
¿Cómo enfrentan los cubanos en el exterior la nostalgia por su país?
Los cubanos en el exterior enfrentan la nostalgia principalmente a través de recuerdos y conexiones emocionales con su tierra de origen. Las experiencias compartidas en redes sociales, como preparar un viaje a Cuba o conservar objetos personales, son formas de mantener vivas las raíces y compartir el sentimiento con otros cubanos en la diáspora.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos al emigrar a otros países?
Los desafíos para los cubanos al emigrar incluyen la adaptación a nuevas culturas, el choque emocional al dejar atrás su país y la necesidad de establecerse en un entorno desconocido. Además, enfrentan la presión de enviar ayuda a sus familias en Cuba, lo que genera una dinámica compleja de expectativas y responsabilidades.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.