Llega a Cuba y la coge una inundación: Así fue el reencuentro de una mamá cubana con su hijo tras 3 años

La emotiva escena de una madre cubana reencontrándose con su hijo después de tres años separados ha conmovido a miles de personas en redes sociales, no solo por la intensidad del abrazo, sino por las circunstancias en que ocurrió: bajo una fuerte inundación en plena calle.

El video, publicado en TikTok por la usuaria @iam_lily94, muestra el momento en que la mujer llega corriendo bajo la lluvia y el agua acumulada, con lágrimas en el rostro y sin importarle empaparse, hasta alcanzar la puerta de la casa donde la esperaba su hijo pequeño.

Nada más verlo, la madre lo levanta en brazos y lo abraza con fuerza, mientras él se aferra a su cuello. El llanto y las sonrisas se mezclan en un instante que refleja el peso de la distancia, la espera y el amor incondicional.

En las imágenes también se ve a otro familiar llegando apresuradamente desde un auto estacionado en medio del agua, sumándose al emotivo recibimiento.

Según la publicación, la mujer llevaba tres años fuera de Cuba sin poder reencontrarse con su hijo. El momento, cargado de lágrimas y felicidad, ha despertado reacciones de ternura y solidaridad entre los usuarios, quienes han llenado el video de mensajes de apoyo y cariño.

El reencuentro, que ya se ha vuelto viral, es un recordatorio de las duras separaciones que enfrentan muchas familias cubanas debido a la migración, y de cómo, sin importar las circunstancias, el amor familiar siempre encuentra la manera de imponerse.

