Se incendia motorina en Mayarí: Bomberos y vecinos evitaron una tragedia

Una motorina se incendió en la tarde de este jueves en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, y gracias a la rápida intervención de los bomberos y vecinos de la zona se logró evitar una tragedia.
De acuerdo con el periodista local Emilio Rodríguez Pupo, el hecho ocurrió cuando el propietario del vehículo, Avilio Ramos Caballero, estacionó su motorina sin dificultad tras llegar de la vecina comunidad de Guatemala.
Minutos después, el equipo comenzó a emitir humo hasta incendiarse.
“Parqueé sin dificultad, luego de llegar de Guatemala, y ahí mismo el equipo comenzó a echar humo”, relató Ramos, quien perdió su vehículo pero salió ileso del incidente.
El Comando 11 del Cuerpo de Bomberos de Mayarí, apoyado por la acción inmediata de los vecinos, consiguió sofocar las llamas y controlar la situación, citó también la emisora local Radio Angulo.
Rodríguez Pupo destacó que este tipo de sucesos confirman la necesidad de mantener precauciones con estos equipos y valoró la importancia de la ayuda de la comunidad, que en esta ocasión resultó decisiva para evitar daños mayores.
El hecho vuelve a poner sobre la mesa el riesgo latente que representan los vehículos eléctricos en Cuba, en particular las motorinas.
Estos equipos se han visto involucrados en decenas de incendios en los últimos años, muchos de ellos ocurridos dentro de viviendas.
Especialistas señalan como causas frecuentes las condiciones eléctricas inestables, la sobrecarga de los sistemas y la manipulación inadecuada de las baterías.
Uno de los casos más trágicos ocurrió en abril en la localidad de Zaza del Medio, Sancti Spíritus, donde la explosión de una motorina provocó un incendio que acabó con la vida de un anciano postrado en cama.
Aunque el gobierno no ha publicado estadísticas oficiales sobre el fenómeno, reportes en redes sociales y medios independientes confirman un aumento alarmante de este tipo de siniestros, algunos con consecuencias fatales.
En medio de la crisis del transporte público y la escasez de combustible, miles de cubanos continúan recurriendo a las motorinas y otros vehículos eléctricos como una solución indispensable de movilidad.
Preguntas frecuentes sobre incendios de motorinas en Cuba
¿Por qué son peligrosas las motorinas eléctricas en Cuba?
Las motorinas eléctricas en Cuba son peligrosas debido a las condiciones eléctricas inestables, la sobrecarga de los sistemas y la manipulación inadecuada de las baterías. Estos factores han provocado numerosos incendios en los últimos años, algunos con consecuencias fatales. La falta de piezas certificadas y regulaciones claras agrava el problema, obligando a los usuarios a improvisar soluciones que pueden ser peligrosas.
¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir incendios de motorinas?
Para prevenir incendios de motorinas, es fundamental realizar mantenimientos periódicos con personal calificado y evitar sobrecargar las baterías. También se recomienda mantener los motores lejos de materiales inflamables y asegurarse de que los sistemas eléctricos cumplan con las normas de seguridad vigentes. Permitir que las baterías se enfríen antes de cargarlas y no dejarlas conectadas por más de 7 u 8 horas son prácticas esenciales para reducir riesgos.
¿Cuál es la respuesta del gobierno cubano ante el aumento de incendios por motorinas?
El gobierno cubano no ha publicado estadísticas oficiales sobre el aumento de incendios provocados por motorinas, y la respuesta institucional ha sido criticada por su ineficacia. La sociedad civil ha asumido un papel más activo en la prevención y apoyo a las víctimas de estos incidentes, en un contexto donde las medidas estatales son limitadas o inexistentes.
¿Por qué siguen siendo populares las motorinas a pesar de los riesgos?
Las motorinas siguen siendo populares en Cuba debido a la crisis del transporte público y la escasez de combustible. Estos vehículos eléctricos se han convertido en un medio de movilidad esencial para muchos cubanos, lo que incrementa el riesgo de accidentes e incendios si no se extreman las precauciones. La necesidad de transporte supera los temores relacionados con su peligrosidad.
