Se incendia motorina en Mayarí: Bomberos y vecinos evitaron una tragedia

Una motorina se incendió en la tarde de este jueves en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, y gracias a la rápida intervención de los bomberos y vecinos de la zona se logró evitar una tragedia.

De acuerdo con el periodista local Emilio Rodríguez Pupo, el hecho ocurrió cuando el propietario del vehículo, Avilio Ramos Caballero, estacionó su motorina sin dificultad tras llegar de la vecina comunidad de Guatemala.

Publicación en Facebook

Minutos después, el equipo comenzó a emitir humo hasta incendiarse.

“Parqueé sin dificultad, luego de llegar de Guatemala, y ahí mismo el equipo comenzó a echar humo”, relató Ramos, quien perdió su vehículo pero salió ileso del incidente.

El Comando 11 del Cuerpo de Bomberos de Mayarí, apoyado por la acción inmediata de los vecinos, consiguió sofocar las llamas y controlar la situación, citó también la emisora local Radio Angulo.

Rodríguez Pupo destacó que este tipo de sucesos confirman la necesidad de mantener precauciones con estos equipos y valoró la importancia de la ayuda de la comunidad, que en esta ocasión resultó decisiva para evitar daños mayores.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa el riesgo latente que representan los vehículos eléctricos en Cuba, en particular las motorinas.

Estos equipos se han visto involucrados en decenas de incendios en los últimos años, muchos de ellos ocurridos dentro de viviendas.

Especialistas señalan como causas frecuentes las condiciones eléctricas inestables, la sobrecarga de los sistemas y la manipulación inadecuada de las baterías.

Uno de los casos más trágicos ocurrió en abril en la localidad de Zaza del Medio, Sancti Spíritus, donde la explosión de una motorina provocó un incendio que acabó con la vida de un anciano postrado en cama.

Aunque el gobierno no ha publicado estadísticas oficiales sobre el fenómeno, reportes en redes sociales y medios independientes confirman un aumento alarmante de este tipo de siniestros, algunos con consecuencias fatales.

En medio de la crisis del transporte público y la escasez de combustible, miles de cubanos continúan recurriendo a las motorinas y otros vehículos eléctricos como una solución indispensable de movilidad.

