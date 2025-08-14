Familia pierde todas sus pertenencias en incendio que destruyó su casa en Morón

Vídeos relacionados:

Una familia del municipio de Morón, provincia de Ciego de Ávila, lo ha perdido todo tras un incendio que redujo su vivienda a cenizas y destruyó cada una de sus pertenencias.

El siniestro, ocurrido en el Reparto Peñaranda, dejó a una madre y a sus dos hijos -una niña de cuatro años y un niño de 11- sin ropa, muebles, utensilios, documentos ni juguetes, en un golpe devastador que los obliga ahora a comenzar desde cero.

Las imágenes y testimonios compartidos en redes sociales muestran la magnitud del desastre: paredes ennegrecidas, techos colapsados y un amasijo de restos carbonizados donde antes había un hogar lleno de vida.

"Ya no hay consuelo para esa mamá. Los niños no pueden jugar con sus juguetes, porque todo yace bajo cenizas", lamentó en Facebook Melisa Maura, hermana de la víctima, quien denunció que el incendio fue provocado.

La prioridad de quienes conocen a la familia es ahora ayudarlos a salir adelante.

Vecinos y amigos se han movilizado para pedir solidaridad y apoyo material.

Cualquier donación -ropa, zapatos, alimentos, utensilios de cocina, artículos para niños, materiales de construcción o ayuda económica- puede marcar la diferencia para que esta madre y sus hijos puedan reconstruir parte de lo perdido.

Según el usuario de Facebook La Tijera, por el momento la madre y sus hijos se alojan provisionalmente en una vivienda ubicada en Marina #11, entre Villamil y Oscar Lucero, en Morón.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con los teléfonos 54738600, 55881199 o 50191253.

En medio del dolor, cada gesto de ayuda será un rayo de esperanza para una familia que, en cuestión de minutos, vio cómo su hogar y sus recuerdos quedaban reducidos a humo y cenizas.

