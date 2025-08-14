Familia pierde todas sus pertenencias en incendio que destruyó su casa en Morón

Vídeos relacionados:
Una familia del municipio de Morón, provincia de Ciego de Ávila, lo ha perdido todo tras un incendio que redujo su vivienda a cenizas y destruyó cada una de sus pertenencias.
El siniestro, ocurrido en el Reparto Peñaranda, dejó a una madre y a sus dos hijos -una niña de cuatro años y un niño de 11- sin ropa, muebles, utensilios, documentos ni juguetes, en un golpe devastador que los obliga ahora a comenzar desde cero.
Las imágenes y testimonios compartidos en redes sociales muestran la magnitud del desastre: paredes ennegrecidas, techos colapsados y un amasijo de restos carbonizados donde antes había un hogar lleno de vida.
"Ya no hay consuelo para esa mamá. Los niños no pueden jugar con sus juguetes, porque todo yace bajo cenizas", lamentó en Facebook Melisa Maura, hermana de la víctima, quien denunció que el incendio fue provocado.
La prioridad de quienes conocen a la familia es ahora ayudarlos a salir adelante.
Vecinos y amigos se han movilizado para pedir solidaridad y apoyo material.
Cualquier donación -ropa, zapatos, alimentos, utensilios de cocina, artículos para niños, materiales de construcción o ayuda económica- puede marcar la diferencia para que esta madre y sus hijos puedan reconstruir parte de lo perdido.
Según el usuario de Facebook La Tijera, por el momento la madre y sus hijos se alojan provisionalmente en una vivienda ubicada en Marina #11, entre Villamil y Oscar Lucero, en Morón.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con los teléfonos 54738600, 55881199 o 50191253.
En medio del dolor, cada gesto de ayuda será un rayo de esperanza para una familia que, en cuestión de minutos, vio cómo su hogar y sus recuerdos quedaban reducidos a humo y cenizas.
Preguntas frecuentes sobre el incendio en una vivienda de Morón
¿Qué causó el incendio en la vivienda de Morón?
El incendio que destruyó la casa de una familia en Morón fue denunciado como provocado por Melisa Maura, hermana de la víctima. No se han proporcionado detalles específicos sobre cómo se inició el fuego.
¿Cómo se puede ayudar a la familia afectada por el incendio en Morón?
La familia afectada en Morón necesita donaciones de ropa, zapatos, alimentos, utensilios de cocina y materiales de construcción. Las donaciones pueden ser entregadas en Marina #11, Morón, o contactando a los números 54738600, 55881199 o 50191253.
¿Dónde se está alojando la familia tras el incendio en Morón?
Actualmente, la madre y sus dos hijos se alojan provisionalmente en una vivienda en Marina #11, entre Villamil y Oscar Lucero, en Morón. Este es un alojamiento temporal mientras reciben apoyo para reconstruir su hogar.
¿Qué tan comunes son los incendios en las viviendas en Cuba?
En Cuba, los incendios en viviendas no son infrecuentes y a menudo están relacionados con problemas eléctricos, como sobrecargas tras apagones. La falta de infraestructuras seguras y las condiciones precarias contribuyen a la frecuencia de estos siniestros.
