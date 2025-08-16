Murió su dueño y quedó sola en una azotea: piden ayuda para un perro en La Habana

Vídeos relacionados:
Una perrita en La Habana quedó atrapada en una azotea luego de que su dueño falleciera, y los vecinos piden ayuda para encontrarle un hogar de acogida.
La internauta Margarita Fresco publicó en Facebook que el animal permanece en una azotea de calle San Benigno #404, apartamento 10, entre Santos Suárez y Santa Emilia, en el primer pasillo.
Según vecinos, una mujer de la zona le pone comida cuando puede, aunque ya tiene varios perros bajo su cuidado y no puede hacerse cargo de otro.
El animal pasa la mayor parte del día bajo el sol y la lluvia, sin protección adecuada. Algunos vecinos han planteado la posibilidad de soltarla a la calle, pero temen que no sobreviva porque no está acostumbrada a andar sola.
De acuerdo con las denuncias, un grupo de rescatistas había prometido recogerla, pero nunca acudieron, lo que aumentó la frustración de la comunidad.
“Imaginen el calor de esa azotea, la lluvia y el hambre que pasa ese pobre animal. Si alguien se compromete a salvarla, que lo haga; pero no jueguen con la vida de un ser indefenso”, lamentó una vecina.
La situación refleja la vulnerabilidad de muchos animales en Cuba, donde la falta de albergues oficiales y de políticas efectivas de protección animal deja el destino de perros y gatos callejeros en manos de voluntarios y organizaciones independientes.
Los vecinos insisten en que urge encontrar un hogar responsable para la perrita antes de que sea demasiado tarde.
Preguntas frecuentes sobre la situación de los animales abandonados en Cuba
¿Qué ocurrió con la perrita en la azotea en La Habana?
La perrita quedó atrapada en una azotea tras la muerte de su dueño, y los vecinos están pidiendo ayuda para encontrarle un hogar de acogida. A pesar de los intentos de algunos vecinos por alimentarla, la situación es precaria debido a la falta de protección contra las inclemencias del tiempo.
¿Por qué es frecuente el abandono de animales en Cuba?
En Cuba, la falta de albergues oficiales y políticas efectivas de protección animal deja a los animales callejeros a merced de voluntarios y organizaciones independientes. A pesar de la existencia del Decreto-Ley No. 31 de Bienestar Animal, su aplicación ha sido poco efectiva, lo que contribuye al abandono y maltrato animal en la isla.
¿Qué medidas legales existen en Cuba para la protección de los animales?
Cuba cuenta con el Decreto-Ley No. 31 de Bienestar Animal, implementado en 2021, que establece regulaciones para la protección de los animales. Sin embargo, la aplicación de esta ley ha sido muy limitada, con sanciones poco efectivas y un sistema de denuncias que rara vez recibe atención adecuada.
¿Cómo pueden los ciudadanos ayudar a los animales en situación de abandono en Cuba?
Los ciudadanos pueden ayudar a los animales abandonados uniéndose a organizaciones protectoras de animales, denunciando casos de maltrato en redes sociales y colaborando en el rescate y adopción de animales. La solidaridad comunitaria y el activismo son fundamentales para mejorar la situación de los animales en Cuba.
