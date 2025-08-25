Indignación en un pueblo de Sancti Spíritus por apagón que dura más de siete días

Vídeos relacionados:
La indignación y el cansancio se apoderan del pequeño poblado de Jíquima de Peláez, en el municipio Cabaiguán, Sancti Spíritus, donde vecinos llevan más de siete días consecutivos sin electricidad, sin agua y prácticamente incomunicados, luego de que un rayo destruyera el transformador de la subestación local.
“Mi pueblo está desesperado y muy agobiado”, contó a CiberCuba un residente, bajo condición de anonimato, que pidió hacer pública la situación para que “quienes tienen que actuar hagan algo al respecto cuanto antes”.
En el pueblo, como en toda Cuba, hay niños, ancianos y enfermos de cáncer, muchos encamados y familias en extrema pobreza, que no están preparados para enfrentar un apagón de esta magnitud. Sin refrigeración, la comida se ha echado a perder, los hogares permanecen a oscuras y la falta de bombeo de agua agrava todavía más la vida cotidiana.
La frustración se refleja en los mensajes que enviaron a nuestra redacción. “Si no ponen la corriente se va a formar una bulla... un grito estremecerá, con ello Cuba hablará”, escribió un vecino en un poema dedicado a la memoria de un familiar fallecido, convertido en reclamo colectivo contra la indiferencia.
“Nos sentimos abandonados. Aquí no pasa ningún dirigente ni por un minuto para ver nuestras necesidades y privaciones”, denunció ese mismo residente.
Promesas incumplidas y olvido institucional
Aunque un funcionario local anunció hace días que un transformador enviado desde La Habana resolvería la avería que afecta a casi tres mil personas, el servicio no ha sido restablecido. Vecinos aseguran que los equipos instalados no funcionaron y que la Empresa Eléctrica no ofrece plazos concretos ni soluciones inmediatas.
La impotencia se multiplica porque no es la primera vez que ocurre. En mayo, la propia Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus reportó un episodio similar en la misma subestación de Jíquima de Peláez, lo que confirma que no se trata de un hecho fortuito, sino de un problema recurrente y mal atendido.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
¿Por qué el pueblo de Jíquima de Peláez lleva más de siete días sin electricidad?
El apagón prolongado en Jíquima de Peláez se debe a que un rayo destruyó el transformador de la subestación local. Aunque las autoridades prometieron enviar un nuevo transformador desde La Habana, los equipos instalados no funcionaron y no se ha restablecido el servicio eléctrico. Actualmente, los residentes enfrentan una falta total de electricidad, agua e incomunicación, lo que agrava la situación de vulnerabilidad en el pueblo.
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida cotidiana de los cubanos?
La crisis energética en Cuba afecta gravemente la vida diaria de los ciudadanos. La falta de electricidad lleva a la pérdida de alimentos por falta de refrigeración, dificulta el acceso al agua y provoca interrupciones en el descanso y las actividades educativas. En zonas donde los apagones son prolongados, como Sancti Spíritus o Santiago de Cuba, la situación es aún más crítica, afectando también la salud y la seguridad de las personas.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
El gobierno cubano ha intentado enfrentar la crisis energética mediante la instalación de parques solares fotovoltaicos y la promoción del uso de fuentes de energía renovable. Sin embargo, estas medidas han tenido un impacto mínimo debido a la falta de baterías para almacenar la energía generada y la dependencia de combustibles fósiles. El sistema eléctrico nacional sigue colapsado, y las promesas de mejora no se han concretado en soluciones efectivas y sostenibles.
¿Qué opinan los ciudadanos sobre la gestión de la crisis energética en Cuba?
Los ciudadanos cubanos expresan un profundo descontento con la gestión de la crisis energética por parte del gobierno. La población denuncia la falta de transparencia y coherencia en la planificación de los apagones, así como el abandono y la indiferencia institucional hacia sus necesidades básicas. La frustración se manifiesta en protestas y críticas abiertas en redes sociales, donde se exige una solución real y responsable a la situación.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.