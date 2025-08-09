Más de 35,600 espirituanos dependen de pipas debido a la sequía y fallos en bombeo de agua

Fomento y Trinidad son los municipios con peor situación, seguidos por Jatibonico, Yaguajay y Cabaiguán

Unos 35,686 habitantes de la provincia de Sancti Spíritus viven pendientes de la llegada de una pipa con agua para cubrir necesidades básicas, con ciclos de suministro que van de 10 a 15 días, debido a la sequía que mantiene secos ríos y pozos, y a roturas en equipos de bombeo que alargan aún más los plazos de entrega.

Según Roberto Nápoles, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillados, Fomento y Trinidad son los municipios con peor situación, seguidos por Jatibonico, Yaguajay y Cabaiguán.

Dicha situación se mantendrá “hasta tanto no se normalicen las precipitaciones en el territorio espirituano, los ríos se desborden, limpien su cauce y el manto freático se nutra del agua que necesita para el llenado de los pozos”, enfatizó Nápoles.

La distribución exige unos 27,000 litros de diésel mensuales, además del desgaste de los equipos y el uso de vías de acceso en mal estado, informó el periódico oficial Escambray.

En Fomento, comunidades como Palomar, 50 Aniversario, La Loma, El Titán, Coco Solo y Mario Muñoz esperan constantemente el servicio.

Hacia Trinidad, la zona de San Juan de Letrán acumula 21,129 personas sin agua. También hay reportes críticos en Brígido (La Sierpe) y en varias localidades de Sancti Spíritus, como La Junta, La Yaya, Guasimal, Paredes y la planta Yayabo, esta última con 4,427 afectados por inestabilidad en el bombeo.

El problema se extiende a El Perico, Cristales, Jobo 5, Arroyo Blanco y Guanabo, en Jatibonico; Piñero, en Yaguajay; La Yamagua, en Taguasco; y La Aurora, Punta de Diamante y Minas Arriba, en Cabaiguán.

En La Boca, poblado costero de Trinidad, la falta de agua no responde a la sequía sino a la rotura de los equipos de bombeo, lo que extendió el ciclo de entrega más de 10 días.

Aunque las autoridades afirman que se redoblan esfuerzos para llevar agua a las comunidades, la realidad es que en muchas de ellas la dependencia de una pipa no es algo temporal: pasa todo el año y sin solución definitiva a la vista.

Por otro lado, la población del municipio Sancti Spíritus continúa recibiendo agua turbia, con mal olor y presencia de insectos. Ello ha generado una ola de indignación en redes sociales, con denuncias sobre la aparición de gusarapos, lombrices, caracoles y hasta peces saliendo de las tuberías supuestamente destinadas a agua potable.

Las autoridades atribuyen tal situación a la sequía y a problemas en las fuentes de abasto, sin que se vislumbren soluciones inmediatas.

Testimonios recogidos por el noticiero VisionEs, del periódico oficial Escambray, y publicados en su canal de YouTube, mostraron a una residente de Sancti Spíritus relató que en su casa el agua llega negra.

Asimismo, otra persona entrevistada mencionó que, en ocasiones, el personal de vectores revisa los tanques y advierte sobre la presencia de “bichitos”, llegando incluso a amenazar con multas. Otra de las personas afectadas explicó que esos microorganismos ya vienen en el agua desde el suministro.

El director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado reconoció que el municipio cabecera es la zona más afectada.

Explicó que, a diferencia de otros territorios que reciben agua de pozos, Sancti Spíritus depende de ríos y presas que hoy están muy afectados por la sequía.

La planta potabilizadora de Yayabo, cuya capacidad es de 283 litros por segundo, solo bombea 100 debido a la falta de caudal, lo que repercute directamente en la calidad del suministro.

Según Nápoles, la baja disponibilidad de agua provoca que llegue con olor y sedimentos, por lo que se han tenido que aplicar tratamientos químicos diferenciados y aumentar la dosis de cloro, “sin que ello afecte la salud humana”.

Las autoridades han reconocido altos niveles de turbiedad en el agua que se distribuye a la población, una condición que, lejos de ser excepcional, se ha convertido en una constante en varias provincias del país.

En zonas como Mayabeque, la situación ha generado alarma desde hace tiempo. Vecinos han reportado la salida de agua de color marrón, con sedimentos visibles y olor desagradable, obligándolos a hervirla o colarla antes de cualquier uso doméstico.

