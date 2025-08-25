La influencer cubana Imaray Ulloa y su pareja, el cirujano plástico Fabián Fontaine, compartieron en un video de Instagram la dura experiencia que ambos vivieron viajando por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA). Lo que comenzó como un relato personal terminó convirtiéndose en una denuncia pública sobre el estado del que es uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos.

Imaray fue la primera en hablar y aseguró que viajar debería ser un placer, pero que en Miami puede convertirse en todo lo contrario. Según explicó, el aeropuerto presenta todo tipo de problemas: desde techos llenos de goteras, hasta escaleras mecánicas que no funcionan o incluso el Skytrain paralizado. “Te puedes encontrar con cualquier desastre”, afirmó.

Fabián recordó un episodio vivido junto a Imaray hace apenas dos meses, cuando intentaban llegar a República Dominicana. Relató que tuvieron que abordar tres aviones distintos para poder volar: el primero fue cancelado por desperfectos técnicos, el segundo por un problema en una goma detectado en la pista, y solo el tercero logró despegar.

La pareja también coincidió en otro punto crítico: las largas esperas en tierra. Imaray comentó que, cada vez que aterrizan en Miami, deben aguardar entre 20 y 30 minutos para que les asignen una puerta. Una demora que, según señaló, para quienes tienen vuelos de conexión puede resultar un verdadero caos.

Otro de los temas que más indignación les causó fue la pérdida de equipajes. Fontaine destacó que, de acuerdo con estadísticas, en Miami se pierden 5.5 maletas por cada mil pasajeros, lo que en un aeropuerto con más de 50 millones de viajeros anuales representa miles de afectados. Inmediatamente, Imaray agregó: “Uno de esos pasajeros en esa estadística somos nosotros”.

El propio Fontaine explicó que hace apenas 12 días les ocurrió a ellos. Venían de San Francisco y, al hacer conexión en Miami, una de sus maletas desapareció. El sistema mostraba que había sido descargada y escaneada, pero nunca llegó al carrusel. “Nos ayudaron supervisores, amistades que trabajan en American Airlines y hasta denunciamos a la policía del aeropuerto. La maleta está dentro del aeropuerto, pero no aparece”, dijo.

Imaray, visiblemente molesta, cerró el video con un mensaje contundente: “Miami necesita un aeropuerto que esté a la altura de esta ciudad. Ayúdanos compartiendo este video”. Ambos remarcaron que no se trata solo de su caso personal, sino de una situación que afecta a miles de pasajeros cada año y que ya no puede seguir siendo ignorada.

El testimonio de Imaray y Fabián refleja cómo, como pareja, han vivido en carne propia retrasos, fallas técnicas y la pérdida de equipaje en el MIA. Sus palabras despertaron un fuerte debate en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron experiencias similares, mientras otros criticaron el tono de la denuncia. Lo cierto es que su vivencia pone sobre la mesa una realidad incómoda: el aeropuerto de Miami, pese a su relevancia internacional, arrastra serias deficiencias que afectan a quienes lo transitan cada día.

