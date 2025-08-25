El calor de Varadero subió unos cuantos grados este fin de semana cuando Hallel Génesis y Yomil se subieron juntos por primera vez al escenario para cantar en vivo “Como dice el coro”. La esperada colaboración entre ambos artistas urbanos, tuvo su debut frente a un público encendido que no dejó de corear y grabar el momento.

Hallel, radicada en Miami pero con frecuentes visitas a la isla, eligió Varadero como el lugar perfecto para reencontrarse con su público cubano. Y lo hizo a lo grande: vestida con un look lleno de brillo, cadenas y mucha actitud, acompañó a Yomil en una actuación cargada de complicidad, ritmo y, según muchos fans, algo más que química artística.

En Instagram, la cantante dejó caer una frase que desató comentarios: “Lo que pasa en Varadero, se queda en Varadero”, junto a emojis y un “muy prontico vienen noticiassss” que puso a especular a más de uno. ¿Sólo se refería a proyectos musicales? ¿O también a la conexión que mostró en tarima con el reguetonero?

La canción, grabada en La Habana, mezcla reguetón con sabor cubano, letras contagiosas y una producción visual que ya acumula miles de visualizaciones. El videoclip muestra a ambos en ambientes urbanos, caminando entre luces de neón y proyectando ese estilo callejero que tanto conecta con el público joven.

Tras la presentación, Yomil le respondió públicamente con un “Gracias a ti por estar presente”, confirmando que el junte en vivo fue tan especial para ellos como para sus seguidores. Entre los comentarios, algunos fans pidieron que repitan, otros sugirieron que hagan una gira juntos, y no faltaron los que los quieren ver como “pareja musical (o algo más)”.

Aunque hubo críticas aisladas sobre el uso de playback, el aluvión de elogios fue más fuerte. Cientos de mensajes destacaron el talento de Hallel, su crecimiento como artista y su fuerte presencia escénica. Yomil, por su parte, volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los nombres más sólidos del género urbano en Cuba.

Con este debut en vivo, “Como dice el coro” se consolida como uno de los temas más pegados del verano. Y mientras el público canta, los rumores giran y las redes arden, una cosa está clara: Hallel y Yomil tienen química… en la música, al menos.

