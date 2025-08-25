Vídeos relacionados:

Alex Duvall compartió una emotiva publicación en Instagram para celebrar su primer año fuera de Cuba, y lo hizo con un mensaje cargado de gratitud, nostalgia y recuerdos. Desde el icónico Puente de Brooklyn, el cantante recapituló varios momentos especiales que ha vivido durante este tiempo, tanto personales como profesionales.

“Comenzar de cero nunca es fácil”, escribió, reflexionando sobre lo que significa dejar la zona de confort para comenzar una nueva vida. Aun así, expresó sentirse agradecido por las oportunidades recibidas: “Cuando miras hacia atrás y te das cuenta de la cantidad de bendiciones que has recibido, solo puedes decir: gracias, Dios”.

En ese año, Alex ha vivido momentos intensos: ha subido al escenario junto a colegas del género urbano, ha compartido con artistas internacionales como Wisin, Marc Anthony Feid, y ha conocido varias ciudades de Estados Unidos. También agradeció a quienes lo han acompañado en este proceso, afirmando que “todo suma”.

La publicación también incluyó sus últimas fotos en Cuba, junto a su familia, antes de partir. Un detalle que tocó la fibra de muchos de sus seguidores, sobre todo de quienes conocen lo difícil que es despedirse de los seres queridos para irse del país en busca de algo mejor.

Como Alex, miles de cubanos han tomado la difícil decisión de dejar su tierra en busca de oportunidades que dentro de la Isla no encuentran. La falta de libertades, el deterioro económico y la falta de futuro empujan cada vez a más jóvenes a emigrar para poder desarrollarse, cumplir sueños y vivir con dignidad.

El mensaje, directo y sincero, ha tocado a muchos de sus seguidores, especialmente a quienes también han vivido el proceso migratorio. Duvall dejó claro que ha crecido como artista y como persona, y que este primer año es solo el comienzo de una nueva etapa. “Gracias a los que llegaron, a los que están y a los que se fueron también”, escribió. Con estilo propio, actitud positiva y una comunidad que lo respalda, Alex Duvall celebra su evolución sin olvidar de dónde viene.

