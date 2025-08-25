Cubano presume su espectacular casa en Cuba y enciende las redes: “Hasta que le guste a un dirigente”

Vídeos relacionados:
Un usuario cubano de TikTok identificado como @leivyrdoriguez75 compartió un video en el que muestra orgulloso su vivienda en Cuba con el mensaje: “Mi casita en Cuba, 100% mía”.
La publicación, acompañada de imágenes de una casa moderna y bien cuidada, generó miles de reacciones en la red social: más de 4.500 “me gusta”, 453 comentarios y decenas de compartidos en apenas unas horas.
Sin embargo, el tema de la propiedad en Cuba desató un fuerte debate en la sección de comentarios. Mientras algunos usuarios felicitaron al creador por tener una vivienda propia y bien conservada, otros pusieron en duda la seguridad jurídica de ser propietario en la Isla.
“Me detuve en los comentarios y nunca en la vida he visto que en Cuba le quiten la casa a alguien que sea propietario de su propia casa, solo a los que se meten en casas vacías”, escribió un internauta.
Otro usuario fue más escéptico: “Tuya hasta que le guste a algún dirigente, suerte”. En la misma línea, alguien más añadió: “Dios bendiga tu casa que es tuya, que te dé mucha salud para que la disfrutes. Hasta que algún dirigente la vea tan linda y se antoje”.
No faltaron los que compararon la situación con la banca fuera de la Isla: “Aquí tampoco es tuya, es del banco y entonces”.
Lo más leído hoy:
Algunos trataron de rebajar la tensión recordando que en Cuba hay propietarios que viven tranquilos: “Yo tengo mi casa igual, bonita y grande, y nunca ha pasado nada porque tiene dueño, papeles legales, y en mi casa no se cometen delitos para que el gobierno pueda interesarse”.
El post puso de relieve la sensibilidad que genera el tema de la propiedad privada en Cuba, donde durante décadas el Estado fue el principal administrador de la vivienda y aún existen temores sobre la seguridad de las propiedades en un país con un marco legal ambiguo.
Preguntas frecuentes sobre la propiedad de viviendas en Cuba y su debate en redes sociales
¿Es seguro ser propietario de una vivienda en Cuba?
El tema de la propiedad en Cuba es complejo y genera debate. Aunque algunos aseguran que no les han quitado una casa a quienes tienen papeles legales, otros temen que un dirigente pueda reclamarla si le interesa. La inseguridad jurídica en cuanto a la propiedad es una preocupación constante debido al marco legal ambiguo en la isla.
¿Es común encontrar casas lujosas en Cuba?
Sí, en algunos barrios de Cuba, especialmente en zonas de playa, se pueden encontrar casas modernas y lujosas. Sin embargo, esto contrasta con la mayoría de las viviendas en la isla, que son más modestas. La presencia de estas casas de lujo genera curiosidad y debate sobre la desigualdad y el acceso a recursos en Cuba.
¿Qué papel juegan las remesas y la inversión desde el extranjero en las propiedades en Cuba?
Las remesas y las inversiones desde el extranjero son fundamentales para muchas mejoras y adquisiciones de propiedades en Cuba. Aunque algunos cubanos afirman que su nivel de vida se debe a su esfuerzo personal, las remesas siguen siendo una fuente clave de financiamiento para remodelaciones y compras de viviendas.
¿Cómo se percibe el contraste entre las casas en Cuba y las de los emigrados en Estados Unidos?
El contraste es evidente y genera polémica. Algunos sostienen que los que poseen recursos en Cuba viven mejor que muchos emigrados en EE.UU., debido a que no tienen deudas hipotecarias o de vehículos. Sin embargo, esta percepción no refleja la realidad de la mayoría de los cubanos, que enfrentan dificultades económicas significativas.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.