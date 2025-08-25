Cubano presume su espectacular casa en Cuba y enciende las redes: “Hasta que le guste a un dirigente”

Vídeos relacionados:

Un usuario cubano de TikTok identificado como @leivyrdoriguez75 compartió un video en el que muestra orgulloso su vivienda en Cuba con el mensaje: “Mi casita en Cuba, 100% mía”.

La publicación, acompañada de imágenes de una casa moderna y bien cuidada, generó miles de reacciones en la red social: más de 4.500 “me gusta”, 453 comentarios y decenas de compartidos en apenas unas horas.

Sin embargo, el tema de la propiedad en Cuba desató un fuerte debate en la sección de comentarios. Mientras algunos usuarios felicitaron al creador por tener una vivienda propia y bien conservada, otros pusieron en duda la seguridad jurídica de ser propietario en la Isla.

“Me detuve en los comentarios y nunca en la vida he visto que en Cuba le quiten la casa a alguien que sea propietario de su propia casa, solo a los que se meten en casas vacías”, escribió un internauta.

Otro usuario fue más escéptico: “Tuya hasta que le guste a algún dirigente, suerte”. En la misma línea, alguien más añadió: “Dios bendiga tu casa que es tuya, que te dé mucha salud para que la disfrutes. Hasta que algún dirigente la vea tan linda y se antoje”.

No faltaron los que compararon la situación con la banca fuera de la Isla: “Aquí tampoco es tuya, es del banco y entonces”.

Algunos trataron de rebajar la tensión recordando que en Cuba hay propietarios que viven tranquilos: “Yo tengo mi casa igual, bonita y grande, y nunca ha pasado nada porque tiene dueño, papeles legales, y en mi casa no se cometen delitos para que el gobierno pueda interesarse”.

El post puso de relieve la sensibilidad que genera el tema de la propiedad privada en Cuba, donde durante décadas el Estado fue el principal administrador de la vivienda y aún existen temores sobre la seguridad de las propiedades en un país con un marco legal ambiguo.

