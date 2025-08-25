Cubano muestra impactantes imágenes de un tiburón de siete pies capturado frente a Key Biscayne: "Y dicen que no hay”

Un cubano que navegaba en moto acuática frente a la isla de Key Biscayne, en Florida, mostró en video la captura de un enorme tiburón de aproximadamente siete pies de largo que sus compañeros acababan de atrapar.

“Andan diciendo en la isla que no hay tiburoncitos, mira mi rey, le voy a enseñar uno de siete pies ahora mismo que acaban de coger aquí al frente de la isla. Eso es un tiburón blanco, mínimo de siete pies, miren qué lindo, qué bello”, comentó el hombre mientras se acercaba hasta donde flotaba el animal.

En las imágenes, compartidas en TikTok por el usuario @capitan.alejandro, se observa al tiburón moviéndose en la superficie del mar, cerca de las embarcaciones.

La pesca de tiburones en aguas de Florida está regulada, y varias especies están protegidas por ley. En este caso, el video no aclara si el animal fue devuelto al agua o retenido por los pescadores.

Key Biscayne, al sur de Miami, es una zona frecuentada por bañistas, pescadores y deportistas náuticos, donde avistamientos de tiburones son relativamente comunes debido a la abundante vida marina en sus costas.

