Cubano muestra impactantes imágenes de un tiburón de siete pies capturado frente a Key Biscayne: "Y dicen que no hay”

Un cubano que navegaba en moto acuática frente a la isla de Key Biscayne, en Florida, mostró en video la captura de un enorme tiburón de aproximadamente siete pies de largo que sus compañeros acababan de atrapar.
“Andan diciendo en la isla que no hay tiburoncitos, mira mi rey, le voy a enseñar uno de siete pies ahora mismo que acaban de coger aquí al frente de la isla. Eso es un tiburón blanco, mínimo de siete pies, miren qué lindo, qué bello”, comentó el hombre mientras se acercaba hasta donde flotaba el animal.
En las imágenes, compartidas en TikTok por el usuario @capitan.alejandro, se observa al tiburón moviéndose en la superficie del mar, cerca de las embarcaciones.
La pesca de tiburones en aguas de Florida está regulada, y varias especies están protegidas por ley. En este caso, el video no aclara si el animal fue devuelto al agua o retenido por los pescadores.
Key Biscayne, al sur de Miami, es una zona frecuentada por bañistas, pescadores y deportistas náuticos, donde avistamientos de tiburones son relativamente comunes debido a la abundante vida marina en sus costas.
Preguntas frecuentes sobre la pesca y avistamientos de tiburones en Florida
¿Es legal pescar tiburones en Florida?
La pesca de tiburones en Florida está regulada y algunas especies están protegidas por ley. Es esencial conocer las regulaciones específicas antes de intentar pescar tiburones, ya que las consecuencias legales pueden ser severas si no se cumplen las normas establecidas.
¿Qué especies de tiburones son comunes en Florida?
En las costas de Florida, es común encontrar tiburones de puntas negras y tiburones coralinos. Ambos son frecuentes en la región, aunque pueden confundirse debido a su similitud. Los tiburones de puntas negras son reconocibles por las marcas en las puntas de sus aletas, mientras que los tiburones coralinos pueden alcanzar tamaños mayores.
¿Qué precauciones deben tomarse al bucear o nadar en áreas con tiburones?
Es crucial mantener la calma y evitar movimientos bruscos al encontrarse con tiburones. No se debe intentar alimentarlos ni atraerlos con comida, y siempre es recomendable bucear en grupos y estar atentos a las señales locales sobre la presencia de tiburones. Mantener una distancia segura y respetar su espacio es fundamental para evitar incidentes.
¿Cómo afecta el cambio climático a los tiburones y su hábitat en Florida?
El cambio climático impacta negativamente en los arrecifes de coral, que son hábitats esenciales para muchas especies de tiburones. Las altas temperaturas oceánicas pueden provocar el blanqueamiento de corales y, en consecuencia, afectar la biodiversidad marina, incluyendo a los tiburones que dependen de estos ecosistemas para su supervivencia.
