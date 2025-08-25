La romántica sorpresa de Eddy Borges a Heydy González por su cumpleaños: "Hoy la melodía eres tú"

El cantante cubano Eddy Borges celebró el cumpleaños de su esposa, la actriz Heydy González, con una romántica y original sorpresa que compartió en redes sociales.
En el video publicado en Instagram se puede ver a la actriz emocionada al recibir un inmenso ramo de rosas rojas en forma de corazón, entregado por una persona disfrazada de oso, que también hizo caer pétalos desde un paraguas transparente.
“Tenerte a mi lado es el mejor regalo de mi vida. Hoy celebro tu luz, tu sonrisa y todo lo que eres. Feliz cumpleaños, amor mío. Cada día contigo es una canción de amor. Hoy la melodía eres tú, ¡feliz cumpleaños, mi vida!”, escribió Borges en su dedicatoria a González.
La actriz agradeció la sorpresa y compartió su felicidad con sus seguidores, quienes llenaron de mensajes de cariño y felicitaciones la publicación.
Preguntas frecuentes sobre las sorpresas de aniversario y cumpleaños de Heydy González y Eddy Borges
¿Cómo sorprendió Eddy Borges a Heydy González en su cumpleaños?
Eddy Borges sorprendió a Heydy González con un inmenso ramo de rosas rojas en forma de corazón, entregado por una persona disfrazada de oso que también hizo caer pétalos desde un paraguas transparente. Esta romántica sorpresa fue compartida en redes sociales, mostrando el cariño y creatividad del cantante hacia su esposa.
¿Qué mensaje compartió Heydy González para el cumpleaños de Eddy Borges?
Heydy González expresó un emotivo mensaje de amor y gratitud hacia Eddy Borges en su cumpleaños. Ella agradeció a Eddy por ser un refugio y apoyo constante, y por su amor incondicional tanto hacia ella como hacia su hija Galilea. La publicación estuvo acompañada de imágenes románticas en la playa.
¿Qué otros eventos especiales ha compartido Heydy González en redes sociales?
Heydy González ha compartido varios eventos familiares en sus redes sociales, incluyendo el cumpleaños de su hija Galilea y el de su padre. Cada celebración se destaca por su emotividad y muestras de amor familiar, reflejando la importancia de estas fechas en su vida personal y la conexión con sus seres queridos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.