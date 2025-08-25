La romántica sorpresa de Eddy Borges a Heydy González por su cumpleaños: "Hoy la melodía eres tú"

El cantante cubano Eddy Borges celebró el cumpleaños de su esposa, la actriz Heydy González, con una romántica y original sorpresa que compartió en redes sociales.

En el video publicado en Instagram se puede ver a la actriz emocionada al recibir un inmenso ramo de rosas rojas en forma de corazón, entregado por una persona disfrazada de oso, que también hizo caer pétalos desde un paraguas transparente.

“Tenerte a mi lado es el mejor regalo de mi vida. Hoy celebro tu luz, tu sonrisa y todo lo que eres. Feliz cumpleaños, amor mío. Cada día contigo es una canción de amor. Hoy la melodía eres tú, ¡feliz cumpleaños, mi vida!”, escribió Borges en su dedicatoria a González.

La actriz agradeció la sorpresa y compartió su felicidad con sus seguidores, quienes llenaron de mensajes de cariño y felicitaciones la publicación.

Preguntas frecuentes sobre las sorpresas de aniversario y cumpleaños de Heydy González y Eddy Borges