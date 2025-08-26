Informan sobre evolución de los heridos por atropello masivo en La Habana

Uno de los heridos en el hospital Calixto García

Tres de los ocho lesionados en el atropello masivo ocurrido en La Habana durante la madrugada del lunes permanecen hospitalizados en el hospital universitario Calixto García, según confirmó la doctora Iliovanys Betancourt Plaza, directora general de ese centro asistencial.

La información fue ofrecida a través del Noticiero Nacional de Televisión y Canal Caribe, en la primera actualización oficial sobre el estado de los heridos.

Los pacientes -cuyas identidades no han sido reveladas- presentan un cuadro clínico estable, con evolución favorable desde su ingreso, de acuerdo con la especialista.

Sin embargo, a pesar de que su vida no corre peligro, los tres continúan bajo estricta observación médica por la posibilidad de complicaciones no visibles de inmediato.

“Su evolución ha sido estable y favorable, sin lesiones que pongan en peligro sus vidas, aunque continúan bajo estricta observación porque podrían aparecer lesiones ocultas propias de este tipo de trauma”, explicó la doctora Betancourt Plaza.

La especialista precisó que en total fueron siete las personas ingresadas en el hospital Calixto García, entre ellas la única víctima mortal del suceso, una mujer de 35 años, que falleció pocas horas después de ser recibida en la sala de urgencias.

“Presentaba múltiples fracturas en las extremidades, lo que provocó su deceso pocas horas después de la llegada al hospital”, detalló la doctora.

Un hecho sin esclarecer completamente

El siniestro que ha conmocionado a la capital cubana ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada del lunes y afectó distintos puntos de Centro Habana y La Habana Vieja.

De acuerdo con el Ministerio del Interior (MININT), un conductor embistió a nueve personas en un corto trayecto que atravesó varias calles céntricas de la ciudad.

La información oficial indica que los atropellos se produjeron en lugares diferentes, aunque próximos entre sí, a lo largo de apenas unos kilómetros.

El presunto responsable del suceso fue detenido poco después de los hechos.

Las autoridades confirmaron que se trata de un extranjero residente en Cuba, pero no han divulgado ni su identidad ni su nacionalidad.

Se encuentra actualmente “bajo proceso investigativo”, según la nota inicial del MININT, que aseguró además que se trabaja “para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho”.

Hasta el momento, no se han ofrecido actualizaciones adicionales por parte del MININT ni de los medios oficiales, más allá del parte clínico del hospital.

Ante el silencio oficial sobre detalles del conductor y la dinámica precisa del atropello, testimonios ciudadanos y medios independientes han difundido versiones no confirmadas que apuntan a que el vehículo implicado sería un Audi rojo.

El conductor habría circulado en sentido contrario por la calle Reina y descendido por la calle Galiano, arrollando a su paso a varias personas, entre ellas un hombre que se desplazaba en un bicitaxi.

Algunos testigos sugieren que el individuo podría ser cubanoamericano o italiano, y especulan con la posibilidad de que se encontrara bajo los efectos de sustancias estupefacientes en el momento del suceso.

Sin embargo, estas afirmaciones no han sido confirmadas por fuentes oficiales.

Los accidentes de tránsito son frecuentes en Cuba, donde el mal estado de las carreteras y del parque automotor contribuye a la alta siniestralidad vial. Sin embargo, un atropello múltiple de esta magnitud y con un patrón tan errático -en varios lugares y a horas de la madrugada- resulta inusual.

La falta de información concreta y actualizada ha alimentado la incertidumbre pública en torno al caso. Por ahora, lo único confirmado por las autoridades es que el presunto autor está detenido, que los hechos están bajo investigación, y que tres víctimas continúan hospitalizadas sin riesgo vital pero bajo vigilancia especializada.