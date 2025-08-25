Lo que cuentan los habaneros sobre el atropello múltiple en sus barrios

Vídeos relacionados:

La Habana amaneció este lunes conmovida por un hecho insólito y trágico: un automóvil irrumpió en varias calles de Centro Habana y Habana Vieja, atropellando a nueve personas, entre ellas menores de edad, según testimonios recogidos por CubaNet.

Una de las víctimas, una mujer de 35 años, perdió la vida, mientras que los ocho heridos restantes permanecen hospitalizados bajo atención médica.

El Ministerio del Interior (MININT) confirmó el suceso en un comunicado oficial, calificándolo de "lamentable" y asegurando que el conductor, un ciudadano extranjero, fue detenido.

Sin embargo, la falta de información precisa sobre la identidad del chofer y las circunstancias en que ocurrieron los hechos ha generado incertidumbre y malestar entre los vecinos, quienes han compartido sus propias versiones y detalles del incidente.

El recorrido mortal del Audi rojo

Fuentes consultadas apuntan a que el vehículo implicado sería un Audi rojo, conducido por un cubanoamericano, aunque esto no ha sido confirmado.

El automóvil, según relataron testigos, habría entrado en sentido contrario por la calle Reina, descendido hasta Galiano y embestido a varias personas en su camino.

Un hombre que circulaba en su bicitaxi resultó alcanzado, y el triciclo quedó destrozado, imágenes que quedaron registradas en un video compartido en redes sociales.

"Este tipo subió en el tur, dobló, le fue para arriba a un bicitaxi que había ahí y una moto, lo tiró contra el piso. Dobló en U, siguió por Galiano arriba y frente a la cafetería donde venden caldosa, arrolló a una chamaca o un chamaco", narró un hombre en un video compartido en Facebook por CubaNet.

Según el relato, más adelante el chofer atropelló a otras dos personas y en el parque El Curita destrozó el bicitaxi, arrolló a otra mujer y a una joven y siguió en sentido contrario por Galiano hasta el Malecón.

Otro hombre afirmó que el conductor parecía actuar de manera indiscriminada: “Dicen que por la madrugada venía repartiendo, todo el que estaba en la calle cogía".

La violencia y el aparente descontrol llevaron a que algunos especularan con que el chofer pudiera estar bajo los efectos de drogas o alcohol, extremo que aún no ha sido confirmado por las autoridades.

La indignación de los vecinos

En los barrios afectados, los comentarios se mezclan entre la indignación, el miedo y la incredulidad. Una mujer aseguró que todo ocurrió entre la 1 y las 2 de la madrugada.

Los vecinos denuncian además la falta de información clara y el hermetismo oficial.

Mientras medios estatales como Juventud Rebelde y Cubadebate se limitaron a reproducir el escueto comunicado del MININT, en las redes sociales la ola de rumores y testimonios ha crecido sin freno.

Una ciudad en alerta

La Habana, donde los accidentes de tránsito son frecuentes pero rara vez alcanzan estas dimensiones, quedó conmocionada tras el atropello múltiple.

La versión oficial asegura que el conductor permanece detenido y bajo investigación, pero los habaneros reclaman mayor transparencia.

Mientras los heridos continúan hospitalizados y la investigación sigue en curso, lo cierto es que este suceso ha marcado profundamente a los barrios de Centro Habana y Habana Vieja, donde todavía se escuchan las voces de los vecinos tratando de encontrar respuestas a lo ocurrido en una madrugada de terror.

"Lo que se ve en accidentes todos los días, hay que estar en la calle con 4 ojos, y ni con eso se está seguro", afirmó una guantanamera en Internet.

"Eso es terrorismo, ya que es un acto que el cometió con el afán de hacer daño, de asesinar, en cualquier lugar del mundo", subrayó un joven.

Aunque el MININT no ha confirmado esta versión, varios residentes insisten en que entre los heridos hay menores de edad, lo que aumenta la indignación entre la comunidad.

También circulan especulaciones sobre si el conductor estaba bajo los efectos de las drogas o el alcohol, aunque no hay información oficial al respecto.

"Muchas droga en La Habana y pocos policías. A esa hora deberían estar patrullando y las cámaras de seguridad funcionando, pero como que ya nada funciona", criticó un internauta.

"Ese relato no fue un accidente casual, eso fue premeditado, cadena perpetua. Aquí cualquiera de nosotros nuestros hijo podrían estar pasando en ese momento por ahí", dijo otro.

Temor y desconfianza en los barrios

Los vecinos coinciden en que lo ocurrido refleja no solo un accidente aislado, sino también la sensación de vulnerabilidad que impera en las calles habaneras durante la madrugada.

La falta de información clara por parte de las autoridades mantiene la tensión en los barrios donde se produjeron los atropellos.

Mientras el MININT insiste en que el caso está bajo investigación, en las calles crecen las preguntas: ¿quién era realmente el conductor?, ¿qué lo llevó a recorrer varias cuadras a toda velocidad arrollando peatones?, ¿qué responsabilidad asumirán las instituciones frente a este hecho que ha dejado luto y dolor en familias habaneras?

Por ahora, ocho de los heridos permanecen hospitalizados en centros de salud de la capital.

En tanto, los vecinos de Centro Habana y La Habana Vieja siguen comentando, entre la indignación y la tristeza, lo que se vivió esa noche, a la espera de que las autoridades den explicaciones convincentes sobre un suceso que ha sacudido a toda la ciudad.

