La influencer cubana Iraisel Pintueles celebró por todo lo alto su cumpleaños número 35 en Corea del Sur, donde vive actualmente su esposo, el voleibolista profesional Leo Leyva. Desde las coloridas calles de Seúl, compartió en redes sociales un emotivo mensaje y varias imágenes en las que aparece acompañada de su hija, Daniela Muñoz, disfrutando del día especial.

“Un año más de vida, aprendizajes y momentos hermosos. Gracias por cada instante. Celebrando la vida, los sueños cumplidos y los que vienen”, escribió en Instagram. Como era de esperar, la publicación se llenó de felicitaciones, pero el mensaje que más robó corazones fue el de su esposo: “Yo ya elegí y te elegí a ti. Happy birthday, my wife”.

La celebración trajo además una sorpresa peluda: un adorable cachorro blanco que la pareja decidió llamar Seúl, en honor a la ciudad que los acoge. El nuevo integrante fue todo un éxito entre sus seguidores, quienes aplaudieron este gesto como símbolo de amor y nuevos comienzos.

Pero no todo fue ternura. Algunas fotos levantaron sospechas entre los fans, que comenzaron a preguntarse si Iraisel estaría embarazada. ¿La razón? Una pancita que no pasó desapercibida en algunas imágenes. Sin embargo, poco después compartió un video brindando con una copa de vino blanco y otras imágenes que parecen desmentir la teoría. Por ahora, ella prefiere mantener el misterio sin confirmar ni negar.

A cinco años de la pérdida de El Dany, Iraisel ha sabido transformar el dolor en fortaleza. Este año dio un paso importante al casarse con el voleibolista cubano Leo Leyva, y hoy disfruta de una etapa marcada por el amor, los viajes y su vida como madre de Daniela Muñoz, además de una fuerte conexión con su comunidad digital, que la sigue con cariño y admiración dentro y fuera de la isla.

