De paseo y chapuzón: Uber lanza piscina móvil para enfrentar el verano en Miami

Vídeos relacionados:

Uber, en colaboración con Turo, lanzó en Miami una innovadora promoción que permite a los usuarios disfrutar de una piscina instalada en la parte trasera de una camioneta, como alternativa refrescante frente a las altas temperaturas del verano en Florida.

La iniciativa, que también se activará en Los Ángeles, ofrece reservas gratuitas de dos horas a través de la aplicación de Uber. En Miami, la experiencia estará disponible los días 30 y 31 de agosto en el Bayside Marketplace.

Los participantes pueden relajarse en la piscina móvil con asistencia dedicada para la instalación, disfrutar de paletas heladas, música, artículos de verano y llevarse un kit con protector solar y otros accesorios.

Además, recibirán un crédito de 300 dólares para un futuro alquiler de Turo reservado mediante la aplicación de Uber.

Uber cubrirá los viajes de ida y vuelta hacia la experiencia para garantizar comodidad a los asistentes.

La compañía explicó que esta activación busca promocionar la nueva colaboración con Turo, que ya está disponible en todo el país a través de la app de Uber.

Lo más leído hoy:

Incluso quienes no logren reservar el camión-piscina podrán acceder a beneficios nacionales: hasta el 1 de septiembre, obtendrán 25 dólares de descuento en reservas de Turo de 100 dólares o más, además de un 10% de reembolso en créditos para miembros de Uber One.

Uber anunció este mes el lanzamiento de Route Share, una nueva modalidad de viaje diseñada para los desplazamientos diarios, con la cual busca aliviar los bolsillos de sus clientes.

Este servicio, que funciona de lunes a viernes durante las horas pico (6 a 10 a.m. y 4 a 8 p.m.), ofrece rutas fijas con paradas cada 20 minutos y permite compartir el trayecto con hasta dos pasajeros adicionales, a un costo hasta 50% menor que un UberX.

Según la compañía, Route Share está pensado para quienes se trasladan diariamente al trabajo y buscan una opción más económica y predecible. El usuario debe caminar a una esquina de recogida cercana, compartir el viaje con otras personas y apegarse a una ruta directa sin desvíos importantes.

Preguntas frecuentes sobre la piscina móvil de Uber en Miami