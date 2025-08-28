Mientras Cuba se queda sin maestros, el régimen envía más a Jamaica

Mientras provincias cubanas como Camagüey enfrentan un déficit crítico de docentes para el próximo curso escolar, el régimen continúa enviando brigadas de maestros al extranjero.
La Embajada de Cuba en Jamaica informó en sus redes sociales sobre la llegada de 16 nuevos profesores cubanos a escuelas públicas de la isla caribeña, quienes “reafirmaron su compromiso con la patria, la solidaridad y el humanismo del Comandante en Jefe”.
El diplomático Fermín Quiñones celebró en X (antes Twitter) el “grato intercambio” con los maestros, y destacó la cooperación internacional con la Mayor de las Antillas.
Sin embargo, dentro de Cuba la situación es dramática. Solo en Camagüey faltan más de 2,000 docentes para el inicio del curso 2025-2026, lo que equivale a que un cuarto de los estudiantes de la provincia no tendrá clases completas.
La cobertura apenas alcanza el 75,5 % de la plantilla necesaria, con áreas críticas como la Educación Técnica y Profesional (51 %) y el preuniversitario (62,9 %).
En el caso de Sancti Spíritus, la cobertura docente para el venidero periodo lectivo se encuentra en 68,2 %, uno de los territorios más afectados del país, para una matrícula de poco más de 60,000 estudiantes señaló, por su parte, el periódico oficial Escambray.
Lo más leído hoy:
Las autoridades admiten que la falta de maestros se debe, en gran parte, al éxodo de profesionales hacia el sector privado, la baja matrícula en carreras pedagógicas y el descontento por los bajos salarios.
Mientras tanto, en Cuba se improvisan contratos por horas, se reincorpora a jubilados y se presiona a otros profesionales para cubrir vacantes temporales. Medidas que los propios educadores consideran paliativas y que no solucionan la raíz del problema.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Docentes en Cuba
¿Por qué hay un déficit de maestros en Cuba, especialmente en Camagüey?
El déficit de maestros en Cuba se debe principalmente al éxodo de profesionales hacia el sector privado y al descontento por los bajos salarios. En Camagüey, esta crisis se manifiesta con más de 2,000 vacantes sin cubrir, afectando gravemente la educación de 98,000 estudiantes. Además, la baja matrícula en carreras pedagógicas y la falta de incentivos para los docentes agravan la situación.
¿Cómo está afectando la exportación de maestros cubanos a países como Jamaica la situación educativa en Cuba?
La exportación de maestros cubanos a países como Jamaica está dejando al sistema educativo cubano sin suficientes docentes. Mientras el gobierno cubano envía maestros al extranjero para cumplir con acuerdos internacionales, dentro de Cuba, las escuelas enfrentan un déficit crítico que afecta la calidad de la educación y deja sin clases completas a miles de estudiantes.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para enfrentar la falta de maestros?
El gobierno cubano ha implementado medidas paliativas como la contratación por horas y la reincorporación de jubilados. Sin embargo, estas acciones son vistas como temporales y no abordan el problema de raíz. Además, se ha presionado a profesionales de otros sectores para cubrir vacantes, pero estas estrategias no han sido suficientes para resolver la crisis educativa.
¿Cuál es la situación salarial de los maestros en Cuba?
Los salarios de los maestros en Cuba son bajos y se han visto gravemente afectados por la inflación y la devaluación del peso cubano. El salario promedio de un maestro ronda entre los 2,500 y 3,000 pesos cubanos, lo que no es suficiente para cubrir las necesidades básicas debido al descontrol inflacionario. Esto ha contribuido al descontento y al éxodo de profesionales del sector educativo.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.