Mientras Cuba se queda sin maestros, el régimen envía más a Jamaica

Mientras provincias cubanas como Camagüey enfrentan un déficit crítico de docentes para el próximo curso escolar, el régimen continúa enviando brigadas de maestros al extranjero.

La Embajada de Cuba en Jamaica informó en sus redes sociales sobre la llegada de 16 nuevos profesores cubanos a escuelas públicas de la isla caribeña, quienes “reafirmaron su compromiso con la patria, la solidaridad y el humanismo del Comandante en Jefe”.

El diplomático Fermín Quiñones celebró en X (antes Twitter) el “grato intercambio” con los maestros, y destacó la cooperación internacional con la Mayor de las Antillas.

Sin embargo, dentro de Cuba la situación es dramática. Solo en Camagüey faltan más de 2,000 docentes para el inicio del curso 2025-2026, lo que equivale a que un cuarto de los estudiantes de la provincia no tendrá clases completas.

La cobertura apenas alcanza el 75,5 % de la plantilla necesaria, con áreas críticas como la Educación Técnica y Profesional (51 %) y el preuniversitario (62,9 %).

En el caso de Sancti Spíritus, la cobertura docente para el venidero periodo lectivo se encuentra en 68,2 %, uno de los territorios más afectados del país, para una matrícula de poco más de 60,000 estudiantes señaló, por su parte, el periódico oficial Escambray.

Las autoridades admiten que la falta de maestros se debe, en gran parte, al éxodo de profesionales hacia el sector privado, la baja matrícula en carreras pedagógicas y el descontento por los bajos salarios.

Mientras tanto, en Cuba se improvisan contratos por horas, se reincorpora a jubilados y se presiona a otros profesionales para cubrir vacantes temporales. Medidas que los propios educadores consideran paliativas y que no solucionan la raíz del problema.

