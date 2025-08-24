Faltan más de dos mil maestros en Camagüey para el próximo curso escolar

Vídeos relacionados:

La provincia de Camagüey encara el inicio del curso 2025-2026 con un déficit superior a los 2,000 maestros, una situación crítica que deja en evidencia la incapacidad del sistema para garantizar la totalidad de las clases a unos 98,000 estudiantes matriculados.

De acuerdo con cifras oficiales, la cobertura apenas alcanza un 75,5%, lo que significa que una cuarta parte del alumnado no tendrá asegurada la docencia plena, confirmó el periódico oficial Adelante.

Los niveles más golpeados son la Educación Técnica y Profesional, con un 51% de cobertura, y el preuniversitario, con un 62,9%, mientras que las asignaturas con mayores dificultades son Matemática, Física, Inglés y Cultura Política.

Autoridades provinciales admitieron que el déficit está relacionado con la migración de profesionales hacia el sector privado y con la baja matrícula en carreras pedagógicas.

Entre las medidas anunciadas para contener el problema figuran más de 1,000 contratos por horas y la ratificación de quienes ya laboraban en instituciones educativas bajo esa modalidad.

Además, se anunció una convocatoria especial para ubicar a profesionales graduados en otros organismos y comprometerlos al proceso docente, aunque solo sea temporalmente.

La estrategia pretende, según dijeron, “colocar a la provincia en un mejor escenario”, aunque se trata de soluciones paliativas que no resuelven la raíz del problema.

La ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto, recorrió recientemente varias escuelas de Camagüey, donde insistió en el apoyo de instituciones, familias y comunidades para suplir deficiencias materiales y organizativas.

También habló de la necesidad de “comunicación transparente” entre las direcciones de Educación, los centros escolares y las familias, con el objetivo de explicar la situación y justificar las medidas de reordenamiento.

En el caso de Sancti Spíritus, la cobertura docente para el venidero periodo lectivo se encuentra en 68,2 %, uno de los territorios más afectados del país, para una matrícula de poco más de 60,000 estudiantes señaló, por su parte, el periódico oficial Escambray.

Semanas atrás, una decena de docentes del centro mixto Alberto Fernández Montes de Oca, en el municipio matancero de Jagüey Grande, expuso la inconformidad del claustro con el incumplimiento del pago correspondiente a la sobrecarga laboral.

La situación confirmó una contradicción flagrante: el sistema exige a los profesores más horas de trabajo para cubrir vacantes, pero les niega la retribución que la misma normativa reconoce, mientras las instituciones responsables optan por la evasión y el silencio.

Cuba inició el curso escolar 2024-2025 con un déficit de 24,000 profesores, en un contexto de un elevado éxodo migratorio, así como una galopante inflación y bajos salarios y pensiones, como parte de la crisis multisistémica en que se encuentra hundida la isla.

El déficit de docentes se concentra sobre todo en la enseñanza secundaria y en los preuniversitarios de ciencias exactas, tanto en La Habana como en otras provincias del occidente y centro del país.

El gobierno aprobó en 2014 el Código de Trabajo, que autoriza la modalidad del pluriempleo para, supuestamente, atenuar los efectos del envejecimiento poblacional, estimular el trabajo y posibilitar que la gente ganara más dinero.

Asimismo, en los últimos años, cientos de docentes cubanos que habían dejado las aulas han vuelto a impartir clases, al igual que profesionales jubilados que, además de continuar recibiendo sus pensiones, se acogen a las nuevas modalidades de pago.

Meses atrás, la creadora de contenidos cubana Sheyla Reyes (@sheyreyes03) mostró en un video publicado en TikTok lo que puede comprar un maestro en Cuba con el salario mensual que recibe por su trabajo.

Reyes explicó que el salario promedio de un maestro ronda entre los 2,500 y 3,000 pesos cubanos, una cifra que se ha visto gravemente afectada por el descontrol de la inflación y la devaluación del CUP en los últimos años.

En abril, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba anunció un aumento de salarios con el fin de fortalecer la estabilidad y permanencia del personal en instituciones educativas y en el Sistema Nacional de Salud.

En los últimos años el sistema de educación se ha deteriorado por el déficit de profesores, la disminución en la calidad de la enseñanza y el deterioro material de las infraestructuras.

