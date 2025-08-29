"El régimen lo celebra como hazaña, aunque en la isla los pequeños siguen sin leche": Influencer tras donación de niña vietnamita

La actriz e influencer cubana Eileen Morales, conocida en redes como @lacubanatiktok, arremetió contra el régimen cubano tras la divulgación de un gesto de “solidaridad internacional” protagonizado por una niña vietnamita, Ho Thao Nhi, quien rompió su alcancía para enviar 200 dólares a Cuba.

La donación, realizada a través de la Cruz Roja de Vietnam y promovida públicamente por el embajador de Cuba en ese país, fue celebrada como ejemplo de altruismo y fraternidad. Sin embargo, Morales respondió con contundencia en sus redes sociales, donde comenzó su video diciendo que “este video va para la niña vietnamita que rompió su alcancía para donar todos sus ahorros a los niñitos cubanos”. Añadió que quería que “el embajador de Cuba en Vietnam, vaya a mi casa y le dé personalmente a mi mamá, aunque sea 10 pesitos vietnamitas para mi hijo”.

En el texto que acompaña la publicación en TikTok, Morales escribió: “Mientras en Cuba los niños no tienen ni qué comer ni una alcancía para romper. Una vez más la dictadura manipulando con sentimentalismo una acción para hacer ver como si en Cuba estuvieran bien y los niños reciben ayuda. ¡Mentira! (...) si el dinero no pasa por una ONG directa jamás llegará a los niños”.

Durante el video, la influencer criticó que la niña vietnamita haya podido reunir esa suma gracias a la mesada de sus padres y una bonificación escolar. “¿Y ustedes saben cómo esta niñita pudo ahorrar esos $200? Bueno, con la mesada que les daban sus papás, es decir, sus papás les quedaba un dinerito para darle”, dijo. “En Cuba a los papás no les alcanza para comprarle la comida a los niños”.

Morales advirtió que “una vez más la dictadura cubana manipulando a los medios de difusión masiva. No se dejen engañar que ellos quieren vender esto como una solidaridad internacional, para tocar las fibras más profundas de los corazones de la gente”. Y remató: “Nada de ningún dinero que ustedes puedan mandar para Cuba para los niños va a caer en manos de ningún niño, así que la niñita vietnamita que pida pruebas de cuando le estén dando el dinerito a los niñitos en Cuba”.

La publicación ha generado una avalancha de reacciones en TikTok, donde decenas de usuarios la respaldaron con mensajes de indignación, solidaridad y críticas al régimen. Comentarios como “Dios bendiga esa niña”, “Cuba y Venezuela libres”, “Haz una cuenta para mandar ayudas a tu gente” y “Abajo la dictadura” se repiten entre los seguidores de la influencer.

En publicaciones anteriores, Morales denunció la dificultad que enfrentó su hijo enfermo para acceder a atención médica especializada en la isla, debido a la inasistencia de la doctora asignada en dos ocasiones por estar “en reuniones”. “Tienes una lista de niños que te necesitan ¿y estás en una reunión dos meses seguidos?”, reclamó entonces.

También respondió a críticas por haber emigrado dejando a su hijo en Cuba, defendiendo su decisión como un sacrificio para garantizarle un futuro mejor desde Estados Unidos. “Cuba está en dictadura y cuando alguien tiene la oportunidad de salir para darle un futuro a su familia lo tiene que hacer”, dijo en un video que desató un debate viral.

En otra de sus intervenciones en redes, cuestionó a cubanos que viven fuera de la isla pero minimizan la crisis, afirmando: “Yo sí pasé hambre, miseria, sin refrigerador, con un niño chiquito (...) En Cuba es ilegal hasta pescar, y si matas una vaca, te meten preso peor que a un violador”.

Sus publicaciones conectan con una realidad cotidiana en la isla: escasez de alimentos y medicinas, apagones que afectan a escuelas y hogares, déficit de maestros y niños que comienzan el curso sin materiales ni condiciones básicas. Mientras tanto, desde el aparato oficial, se promocionan gestos simbólicos como el de la menor vietnamita, sin ofrecer garantías reales de que esas donaciones beneficien directamente a los niños cubanos.

