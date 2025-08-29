Madre de cubana baleada por su expareja en Miami rompe el silencio: "No puedo decir que esté bien"

Vídeos relacionados:

La madre de Yudaisy Salgueiro, la cubana de 47 años baleada por su expareja en su edificio en el oeste de Miami-Dade, habló sobre la condición de su hija, quien permanece ingresada en el Jackson Memorial Hospital tras sobrevivir de milagro a un disparo en el pecho.

La tranquilidad de la tarde del martes se rompió en el complejo Monte Carlo Apartments, cuando el intento de feminicidio terminó en tiroteo y con un despliegue policial de gran magnitud.

El miércoles, María Elena Crespo, relató a Local 10 los momentos de horror que vivieron cuando la violencia tocó la puerta de su propia casa.

Aseguró que, aunque su hija se encuentra consciente y recuperándose, su estado de salud sigue siendo delicado.

"No puedo decir que esté bien", confesó, y explicó que la bala atravesó la parte superior del corazón de Yudaisy y le provocó un hemotórax, es decir, acumulación de sangre en el pulmón.

A pesar de la gravedad, los médicos determinaron que no sería necesaria una cirugía inmediata.

"Gracias a Dios fue una sola bala", señaló desde el hospital la propia Yudaisy, natural de Pinar del Río y profesional de la salud, quien agradece haber sobrevivido al ataque.

Una emboscada en el edificio

El tiroteo ocurrió poco antes de las 4:00 p.m. del martes 26 de agosto en la intersección de la NW 72nd Avenue y la 3ra Calle, al sur de la autopista SR 836.

El atacante fue Javier Albriza Jara, de 50 años, quien había mantenido una relación de más de diez años con Yudaisy, pero de la que estaban separados desde hacía un año y medio.

De acuerdo con la madre de la víctima, Jara estaba apostado en un área común cuando abrió fuego contra su expareja. El disparo impactó en el pecho de Yudaisy y, cuando intentó rematarla, el arma se atascó.

"Él la estaba esperando… pero el arma pareció trabarse y no pudo disparar otra vez. En ese momento, ella corrió hacia las escaleras buscando refugio", relató Crespo.

Vecinos también describieron escenas de terror.

Una mujer que presenció los hechos contó a Telemundo 51: "Algo explotó en el elevador, la muchacha salió gritando y el hombre detrás. Se oyeron balazos y rotura de cristales. Vi cuando él disparó a la muchacha y ella gritaba pidiendo ayuda".

Persecución dentro del complejo

Herida y sangrando, Yudaisy logró escapar hasta la unidad de un vecino, donde pidió auxilio.

Mientras tanto, Jara, descontrolado, rompió los cristales del apartamento de la víctima intentando encontrarla. También irrumpió en el apartamento de los padres de Yudaisy, en el tercer piso.

Allí María Elena Crespo se enfrentó al atacante: "Forcejeé con él y logré encerrarme en mi cuarto".

Según ella, su exyerno no le disparó "porque no le salió la bala".

El cerco policial y el desenlace

Las llamadas al 911 movilizaron rápidamente a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) y al equipo especial de respuesta (SRT). Imágenes captadas por vecinos mostraron a los agentes ingresando con escudos y armas largas.

El sospechoso, armado, se atrincheró en su propio apartamento en el cuarto piso. "Al descubrirlo, se produjo un intercambio de disparos entre él y tres de nuestros agentes", explicó el asistente del sheriff Eric García.

Minutos después, el SRT ingresó y halló a Jara muerto en el interior. Aún no se ha informado si falleció por fuego cruzado o por una herida autoinfligida.

Una vida marcada por el milagro

El ataque ha dejado una profunda huella en Yudaisy y su familia.

Desde la cama del hospital, la víctima confesó que aún trata de comprender lo sucedido: "Lo que pasó nunca me lo imaginé. Estuvimos 10 años juntos y no era agresivo. Nunca discutimos".

Hoy se aferra a la fe y a la certeza de que, pese al dolor físico y emocional, salió con vida de un hecho que pudo terminar en tragedia. "Yo te digo que todo esto ha sido un milagro", declaró.

Mientras tanto, su madre resume la sensación compartida por familiares y vecinos: alivio porque la hija sobrevivió, pero miedo por la violencia que estremeció a todo el edificio.

Un edificio sacudido por el caos

Tras el tiroteo, varios apartamentos quedaron con ventanas y muebles perforados por balas.

El área alrededor del complejo permaneció cerrada durante horas, con patrullas bloqueando la NW 72 Avenue y Flagler Street, lo que generó fuerte congestión vehicular.

Videos difundidos en redes sociales por la cuenta comunitaria Only in Dade mostraron la magnitud del operativo policial y el nerviosismo de los residentes, muchos de los cuales aún procesan el trauma de lo vivido.

"Siento tranquilidad"

Ya más calmada, Yudaisy asegura que lo único que le da paz es saber que su agresor no volverá a amenazarla. "Siento tranquilidad de saber que no será una amenaza para mí ni para mi familia", expresó.

El caso sigue bajo investigación, pero para la víctima y su madre, lo importante es que hoy puede contarlo.

