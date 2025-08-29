Madre de niña cubana con lesión en la lengua busca ayuda para tratamiento en EE.UU.

Yanarys Rodríguez es una madre cubana que lleva meses impulsando una campaña de recaudación de fondos para poder operar a su hija en Estados Unidos. Brianna Charlette Blanco tiene 10 años y padece de un quiste tirogloso con trayecto fistuloso en la base de la lengua. La niña se ha sometido ya a tres cirugías en Cuba. Los médicos de la Isla han intentado hacerle la vida más fácil, pero sin resultados satisfactorios. En enero de este año ya le dijeron a su mamá que no hay nada más que hacer por "las carencias" que hay en el país.

La lesión que tiene Brianna en la lengua le provoca molestias al tragar y, en estos momentos, la mantiene con dolores de oído constantes. Para poder mejorar su salud, la niña necesita dos cosas que hoy por hoy parecen casi imposibles: reunir el dinero que cuesta la operación en un hospital de Estados Unidos que ha aceptado el caso y, lo más difícil en estos momentos, lograr que le otorguen una visa humanitaria en medio de las políticas migratorias impulsadas por la Administración Trump.

La campaña de recaudación está organizada por la activista Saily González, residente en Estados Unidos, que se encargará de gestionar las donaciones. Hasta ahora ha conseguido reunir poco más de 6.900 dólares, casi una quinta parte del presupuesto de una operación de este tipo, incluyendo gastos de visado y viaje, en caso de que madre e hija consigan la visa humanitaria.

Pero el ritmo de donaciones se ha ralentizado y por eso Yanarys Rodríguez pide ayuda a la audiencia de CiberCuba: quien quiera hacer un donativo, puede pinchar aquí y quien no disponga de recursos para ayudar económicamente, puede colaborar compartiendo esta información, haciéndola llegar a una fundación, Influencer o empresa que pueda echar una mano. Todo el apoyo, llegue de donde llegue, es bienvenido.

Brianna enfrenta desde los tres años un quiste tirogloso con trayecto fistuloso en la lengua. La condición ha provocado complicaciones constantes en su salud y le ha impedido llevar una vida normal. Tras someterse a tres operaciones, la afección reapareció a los pocos días de las intervenciones.

Los médicos locales reconocieron que no cuentan con los recursos para ofrecer una solución definitiva. Gracias a la gestión de una amiga de la familia que reside en Estados Unidos, Brianna fue evaluada en un hospital especializado en Miami. La institución aceptó su caso para una cirugía avanzada que permitiría eliminar la masa y evitar futuras complicaciones.

El quiste se extiende desde la base de la lengua hacia la garganta y afecta funciones básicas como la alimentación y la respiración. Por la ubicación de la malformación, se requiere una técnica quirúrgica de alta precisión que no está disponible en Cuba.

El presupuesto total de la operación asciende a 32.000 dólares. La cifra incluye los costos hospitalarios, los pasajes aéreos de ida y vuelta y el proceso de visado para Brianna y su madre. La familia no dispone de los recursos económicos necesarios para cubrir la suma y ha agotado las alternativas médicas dentro de la Isla.

Las personas interesadas en colaborar pueden solicitar acceso a los documentos médicos de Brianna y obtener más información sobre el procedimiento y la gestión de la recaudación.