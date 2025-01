Médicos explican a madre de niña cubana con tumor que por "carencias" no pueden operar a su hija

Este 9 de enero Yanaris Rodriguez recibió la peor de las noticias posibles. El equipo médico que atiende a su hija, Brianna Charlettte Blanco, de un tumor, en principio benigno en la base de la lengua, le aseguró por escrito que, debido a las "carencias de insumos médicos"; a las dificultades que afrontan en las instituciones sanitarias del país y a que la patología que padece su hija es única en Cuba, no pueden hacer nada más por ella.

En un fregmento de la comunicación del equipo médico, al que ha tenido acceso CiberCuba, los facultativos señalan textualmente que "se imposibilita proceder quirúrgico" para resolver la patología que sufre la paciente.

La madre, desesperada, ha acudido a CiberCuba para hacer público un caso que deja a su niña sin esperanzas y por eso pide ayuda para conseguir una visa humanitaria que le permita operar a Brianna Blanco fuera de Cuba.

La niña tiene diagnosticada una lesión de aspecto quístico en la base de la lengua, línea media, con proyección a orofaringe, describiendo trayecto fistuloso que contacta con la musculatura poster inferior de la lengua (tumor tirogloso ciego). "Este es el diagnóstico, según la última resonancia magnética que tiene hecha, pero aquí no pueden acceder al lugar donde lo tiene, ya la han entrado tres veces al salón y nada le sale nuevamente", señala la madre por WhatsApp a CiberCuba.

La niña está diagnosticada del tumor desde que tenía tres años y aunque la han operado tres veces no ha notado mejoría. "Con el paso de los años, me dicen que este tumor no debió ser operado porque puede malignizar y acelerar su crecimiento, provocando asfixia súbita y hasta la muerte.

Brianna Blanco es el único caso reportado en Cuba con este tipo de tumor. "Mi niña sufre de desnutrición, ahogamientos y en estos momentos tiene afectada la voz por compresión de las cuerdas vocales. Soy una madre desesperada. Les pido que compartan este video para que me faciliten una visa humanitaria para poder viajar y poder operar a mi niña ya que en mi país no hay solución ni recursos para ella ni personal que pueda realizar este tipo de operación", dice Yanaris Rodríguez en una grabación enviada a CiberCuba.

Su caso no es único. Jorgito Reina, de Guanabacoa, en La Habana, lleva casi un año a la espera de una visa humanitaria para poder hacerse un trasplante de médula en Estados Unidos, donde vive su papá. Incluso el hoy secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, intercedió por su caso ante USCIS, siendo senador, sin resultados de momento.

El deterioro de la sanidad pública en Cuba empuja hacia la desesperación a las familias que atraviesan una situación de enfermedad grave. Tras el covid, el sistema de salud cubano entró en crisis y no se ha podido recuperar. Hoy se sabe que el régimen invierte 14 veces más en turismo que en salud.