La influencer cubana Milenita ha dado un paso contundente tras la ola de críticas que recibió por cobrar 1,500 dólares al mes por promocionar negocios en sus redes sociales. Después de días de polémica y ataques personales, la joven decidió profesionalizar su imagen y anunció una decisión radical: ya no gestiona directamente sus colaboraciones, ahora lo hace su mánager.

La controversia comenzó cuando una pareja de empresarios, tras pedirle precios por sus servicios, terminó acusándola de "abusadora" y de haber "perdido la humildad". La influencer compartió que la oferta incluía tres historias a la semana durante un mes por esa tarifa, pero los clientes no solo rechazaron la propuesta, sino que hicieron pública la conversación con intenciones de desprestigiarla.

Cansada de la exposición negativa, Milenita reaccionó con firmeza en un video: “He tomado medidas para que esto no suceda más. Ya tengo mi mánager. Si quieren trabajar conmigo, deben comunicarse por el número de WhatsApp que está en la descripción de mi Instagram”, expresó. También dejó claro que aunque los mensajes le lleguen a ella, será su representante quien cierre cualquier acuerdo.

Entre los momentos más comentados estuvo su conversación con su madre, conocida por todos como Mimi (como la llama cariñosamente), quien la animó a no dejarse pisotear: “Tal como está la vida allá, eso no es caro. Cada quien le pone precio a su trabajo. Me gustaría ver a esa gente en Cuba”, dijo en defensa de su hija. Sus palabras se viralizaron rápidamente y le ganaron el cariño de muchos seguidores.

Milenita también compartió lo que hay detrás de su decisión: vive en Estados Unidos, donde afirma que “todo vale, nada es gratis” y está pagando 2,600 dólares en una escuela, razón por la cual valora más que nunca su tiempo y esfuerzo. “Yo he luchado mucho y sigo luchando. Tengo que valorar mi trabajo”, sentenció.

Las reacciones no se hicieron esperar. Cientos de usuarios salieron en su defensa, criticando la hipocresía de quienes buscan servicios profesionales sin querer pagar su valor. “Quieren promoción gratis y encima critican”, escribió una seguidora. Otros fueron más lejos: “Es poco lo que cobra, debería subir la tarifa ahora que tiene mánager”.

Mientras unos la critican, Milenita capitaliza el momento. Con una comunidad más activa, más visibilidad y un nuevo nivel de organización, la influencer convirtió la polémica en una oportunidad para seguir creciendo. Y como dejó claro en sus videos: “Jamás permitas que te subvaloren”.

