La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida artísticamente como La Diosa, respondió este jueves a las críticas que ha recibido en redes sociales por vender los cachorros de su perrita. En un nuevo video publicado en sus plataformas, la artista se mostró más calmada y reconoció que no se explicó bien en su primer mensaje, lo que pudo haber generado malentendidos.

“Estaba molesta porque últimamente los cubanos por todo me atacan, e hice el video de corre corre y tal vez no supe explicarme bien”, comentó. La Diosa explicó que decidió criar una camada porque quería vivir esa experiencia personal y que lo hizo bajo supervisión veterinaria. “Hice una cesárea en una clínica, y por suerte todo salió maravilloso, sin problemas ni para la madre ni para los cachorros”, señaló.

Más allá del procedimiento, la cantante enfatizó el esfuerzo que implicó criar a los perritos: “Gasté un dineral y pasé horas sin dormir. El agotamiento es inmenso. No solo es dinero, es tiempo, es entrega”. Por ello, defendió su decisión de venderlos, aclarando que nadie la ayudó durante ese proceso y que hacerlo no significa que no ame a los animales.

También quiso hacer una distinción clara entre sus críticos. “Yo no estoy dando explicaciones a quienes me ofenden por vender los perritos. Estoy hablando con las personas que sí saben escuchar”, expresó, recordando que existen tiendas donde se venden mascotas y también refugios para quienes prefieran adoptar.

Pese a las críticas, La Diosa se mostró respetuosa con quienes le escribieron contándole que adoptaron animales. “Me alegra mucho saber que existen personas como ustedes que rescatan estos animalitos y les dan un hogar. Les respeto muchísimo. Incluso quiero disculparme con ustedes, porque no me supe explicar”.

Finalmente, dijo que le quedan dos cachorros por ubicar y que espera que encuentren una familia que los ame. “A los que no estén de acuerdo conmigo, adopte. Que seguro se lo va a agradecer”, concluyó.

Las reacciones al video no se hicieron esperar y, lejos de apagarse, la conversación en redes sociales se encendió aún más, pero esta vez con una gran cantidad de mensajes de apoyo. Muchos usuarios compartieron sus propias experiencias criando camadas, defendieron el derecho de la cantante a vender sus cachorros y criticaron la actitud de quienes la atacaron. Comentarios como “Tienes toda la razón”, “Eso lleva trabajo y mucho amor” y “Nadie sabe lo difícil que es criar una camada” dominaron la sección de comentarios. Aunque también hubo opiniones en contra, la mayoría coincidió en que cada persona es libre de decidir cómo manejar la crianza de sus animales, siempre que lo haga con responsabilidad y amor.

