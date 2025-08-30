Vídeos relacionados:

Este 30 de agosto estuvo de fiesta una de las influencers cubanas más reconocidas en redes sociales: Diliamne Jouve, conocida por todos como La Dura. La también madre de Saisha —hija que tuvo con el reguetonero Jacob Forever— celebró sus 32 años con mucha elegancia, un look impactante y una tarta digna de estrella.

La celebración comenzó con una imagen publicada por La Dura, donde se la ve soplando las velas de una espectacular tarta decorada con detalles marinos y la frase “Happy Birthday La Dura”, elaborada por la pastelería Divine Delicacies Cakes, propiedad de Laura García, esposa del cantante Osmani García. Más tarde, fue Jacob Forever quien compartió una foto de Diliamne posando frente al mar con un vestido de malla naranja, en una escena tan tropical como elegante. Acompañó la imagen con un breve mensaje que ha dado mucho de qué hablar.

“Hoy está de cumpleaños La Dura @diliamnejacob. Mis mejores deseos para ti, que sigas disfrutando de mucha salud, más éxitos, bendiciones y que logres todo lo que te propongas”, escribió Jacob en su historia de Instagram.

Capturas de Instagram

Aunque el mensaje fue respetuoso y cordial, muchos seguidores lo interpretaron como frío y distante, reavivando los rumores de una posible separación entre la pareja, que circulan desde hace días. La ausencia de una foto juntos, gestos cariñosos o referencias a su relación avivó aún más las especulaciones.

Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, Diliamne Jouve se ha consolidado como una figura clave del universo digital cubano. Destaca por su estilo, su estética cuidada y su presencia constante en las plataformas más populares. Su cumpleaños no pasó desapercibido para sus fans, que inundaron las redes con felicitaciones y mensajes de cariño.

A pesar de los rumores, La Dura ha demostrado estar enfocada en su vida personal, su rol como madre y su carrera como influencer. Su cumpleaños fue una nueva oportunidad para mostrar que sigue brillando con luz propia, y que a sus 32 años está viviendo una etapa de plenitud, fuerza y mucho piquete cubano.

Desde CiberCuba, le enviamos nuestras felicitaciones a La Dura por su cumpleaños, y le deseamos un nuevo año lleno de salud, éxitos y alegría junto a los suyos. ¡Felicidades!

