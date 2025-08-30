Vídeos relacionados:

William Levy cumplió 45 años este 29 de agosto y, como buen galán, lo celebró rodeado de amor... especialmente del de sus hijos, Kailey y Christopher, quienes le dedicaron mensajes de felicitación tan tiernos como virales.

Kailey, la menor, compartió recuerdos de su infancia junto a su papá (sin camisa y con abdominales de acero, por supuesto) acompañada de un mensaje que hizo suspirar a más de uno: "Te amo con todo. Gracias por ser el mejor hombre y papá del mundo", escribió. Y remató con una frase que se ganó el corazón de todos: "Te amo hasta los cocos azules, papi". ¿Cómo no quererla?

William, orgulloso y conmovido, no tardó en responderle: "Gracias a ti por elegirme como tu papi. Eres mi princesa. Por siempre. Te amo, mi amor."

Por su parte, Christopher —ya todo un hombrecito— subió una foto más reciente con su papá, ambos sonrientes, y le agradeció por ser su guía y ejemplo: "Gracias por mostrarme cada día cómo ser mejor hombre. Te amo."

Aunque William Levy y Elizabeth Gutiérrez, madre de ambos chicos, anunciaron su separación el año pasado, está claro que como padres han hecho un gran equipo. Sus hijos no solo los adoran, también presumen con orgullo ese amor en redes.

El cumple 45 de William Levy no solo fue una celebración de vida, sino también de esos vínculos que ni el tiempo ni los cambios familiares logran romper. Y sí, también fue una excusa más para que internet suspire por él... otra vez. ¡Muchas felicidades!

